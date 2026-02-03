Con Pavez a la expectativa, dos ‘potrillos’ y la decisión que tomó el club con Cantero: Alianza y el plan de Guede para empezar la Copa con pie derecho

Este lunes, antes de embarcarse rumbo al norte paraguayo -viajarán hoy, martes-, Alianza cerró su preparación en el Esther Grande Bentín. Guede definió dos decisiones que hablan, a la vez, de urgencias y de convicciones. La primera: Esteban Pavez viajará. El refuerzo chileno, que llegó hace apenas unos días al país, no será titular, pero sí estará en la lista de suplentes. Usará la camiseta número 5, un número que hasta hace nada le pertenecía a Carlos Zambrano, quien no jugará más por el club tras ser denunciado por agresión sexual, como Miguel Trauco y Sergio Peña.

Jiussepi García y Rait Alarcón han sido inscritos en la lista de Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores.



Lista completa con dorsales:



1 Alejandro Duarte

3 Mateo Antoni

4 Gianfranco Chávez

5 Esteban Pavez

6 Renzo Garcés

7 Fernando Gaibor

8 Eryc Castillo

9 Luis Ramos

11…

La segunda decisión también responde a una mirada de proyecto. Jiussepi García y Rait Alarcón son los juveniles inscritos para la Copa Libertadores. Guede, que no suele improvisar con la base joven, quiere darle experiencia y roce a los ‘Potrillos’. La elección, además, va en línea con una tendencia reciente del club: nutrir el plantel principal con jugadores formados en casa, aunque su presencia sea más estratégica que protagónica.

Para enfrentar a 2 de Mayo, Alianza no inventará nada. Guede repetiría el once que ganó en la altura a Sport Huancayo, un equipo que ya empieza a poder recitarse de memoria: Guillermo Viscarra en el arco; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Cristian Carbajal en la línea de cuatro; Gianfranco Chávez y Fernando Gaibor en la primera línea del mediocampo, con Jairo Vélez unos metros más adelante; Gaspar Gentile y Eryc Castillo abiertos, intensos, dispuestos al ida y vuelta; y Paolo Guerrero como referencia ofensiva. Es un 4-2-3-1 moldeado para competir, para sostener la pelota cuando es necesario y para atacar rápido cuando el partido lo pide. Una estructura reconocible, pero aún en construcción.

La presencia de Paolo no sorprende. Guede lo considera un “9” ideal para este tipo de partidos: de duelos físicos, de lecturas tácticas, de definiciones precisas. Y aunque el plan contempla que el equipo salga a buscar el triunfo, también se acepta que un empate en Paraguay puede ser, en las condiciones actuales, un resultado funcional. La Copa, en su fase previa, no exige victorias brillantes: exige regresar vivo.

Le ponen candado a Cantero

Una de las grandes curiosidades del momento aliancista no está en el once, sino en la banca. Alan Cantero, cuya entrada en Huancayo cambió un partido que se estaba complicando, vive días distintos. En Matute saben que un jugador que mete goles, tiene 25 años y juega con la intensidad del argentino no pasa desapercibido en el mercado. Por eso, el club lo ha tasado en aproximadamente 2.5 millones de euros. Alianza posee el 80% de su pase luego de comprárselo a Godoy Cruz.

Si Cantero destaca en la Copa, su nombre podría empezar a moverse en oficinas distantes. Y Alianza, con una política de transferencias más ordenada que en años anteriores, no quiere quedar desprotegida.

En el vestuario, la consigna es clara: repetir el camino del año pasado, pero corregir lo que impidió llegar más lejos. Alianza, en 2025, logró clasificarse a la fase de grupos tras un inicio también en Paraguay. Esa experiencia es, hoy, un punto de apoyo. No todos los equipos que arrancan en Fase 1 saben cómo convivir con la presión que significa jugar cada partido como si fuera una final. Guede, que ha construido equipos competitivos en Argentina, México y Chile, entiende que la Libertadores es un torneo que no permite pausas.

En ese sentido, el partido del miércoles será un examen de madurez para el once que Guede quiere consolidar. ¿Puede Viscarra mantener la solidez que mostró en la pretemporada? ¿Puede Antoni, de 22 años, dejar atrás las dudas que sembró en su debut oficial y estabilizarse en una zaga que necesita márgenes mínimos de error? ¿Puede Gaibor asumir el rol de cerebro, como el técnico lo imagina? ¿Puede Paolo sostener el gol en una Libertadores donde los delanteros no tienen segundas oportunidades?

Todo comienza otra vez en Paraguay. Alianza Lima, con una libreta vieja y un entrenador nuevo, regresa a la competición que más exige y menos perdona. La Copa ya está en la puerta. Y Alianza sabe que su margen de respuesta, otra vez, se medirá desde el primer partido.

