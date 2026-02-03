Con Pavez a la expectativa, dos ‘potrillos’ y la decisión que tomó el club con Cantero: Alianza y el plan de Guede para empezar la Copa con pie derecho

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Con Pavez a la expectativa, dos ‘potrillos’ y la decisión que tomó el club con Cantero: Alianza y el plan de Guede para empezar la Copa con pie derechoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En Paraguay, donde Alianza Lima aprendió hace un año que la Copa Libertadores no es más una pesadilla, comenzará nuevamente su ruta continental. Otra vez en Fase 1, otra vez lejos de Matute, otra vez con la exigencia de un torneo que premia a los valientes. Pero ahora, con Pablo Guede, la historia busca escribirse con una letra más firme. Este miércoles, ante 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, los íntimos volverán a presentarse en un terreno que ya conocen: el del desafío inicial y que marca el tono de toda una campaña.