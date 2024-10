Y el milagro está en pies de los más fieles. Fue Paolo Guerrero el autor del gol vía penal, tras una falta que le cometieron a él mismo. El atacante tuvo que ingresar de manera prematura ante la lesión de Hernán Barcos (36′) e hizo su trabajo de cara al arco: marcó el tanto que permite a los blanquiazules soñar con el Clausura y con ello meterse en los playoffs por el título nacional.

Octubre parece ser el mes de Paolo Guerrero. Un 9 de este mes debutó con la selección peruana y un 23 lo hizo en el fútbol profesional, con la camiseta del Bayern Múnich, todo esto hace veinte años. Hoy, con 40 de edad, Paolo sigue siendo la carta de gol y para eso llegó a tienda íntima.

Y, según el estadístico Eduardo Combe, salvo el Callao, Paolo ha marcado en todas las ciudades peruanas donde ha jugado: Lima, Trujillo, Tacna, Arequipa, Tarapoto y ahora Cajabamba. Con Alianza le falta visitar Cusco, y se requerirá que siga aumentando su lista.

No fue un buen partido de Alianza. Si ya venía con irregularidades, la para por los partidos de la selección pudo afectar más. Y peor si las variantes de Mariano Soso no funcionan. Porque apostó por Cristian Neira para ser el creativo, pero el volante estuvo peleado con el balón y no encontró ubicarse en el campo de juego. Por eso el 90% de indicaciones del técnico fueron hacia él: “Mira todo el espacio que tienes”, “ahí espera y vuelve”, “no te cruces con Catriel” fueron algunas de ellas.

Y fue un mar de directivas desde el banco: a Arregui –jugó de líbero– para buscar el pase antes que el pelotazo, a Huamán para que cuide sus espaldas, a Rodríguez para que conecte al equipo. Pese a ello, tampoco hizo variantes cuando el partido parecía pedirlas: la obligada de Guerrero, Aguirre por Neira (75′) y, ya sobre el final (90′), Sabbag por Succar y Fuentes por Cabellos. Quizá también guardando músculos para lo que será el partido del martes ante Huancayo en Matute.

—Matemáticas—

Con poco, Alianza trajo tres puntos de oro de Cajabamba. Un penal de Guerrero le dio la victoria que hace que llegue a los 30 puntos, los mismos que Universitario –juega esta noche ante ADT–.

Los cremas aún tienen la ventaja del partido menos (luego quedarán tres fechas por jugarse) y de una mejor diferencia de goles (+19 frente a +13 de los íntimos), pero en La Victoria se aferran al milagro de octubre para poder superarlos. Además de la mano que necesitan de ADT, esperan un tropezón de los cremas ante Cristal en el duelo del martes.

7:30 p.m. Universitario en casa ante ADT Mucho descanso y todas las atenciones permitieron que Alex Valera pudiera ser considerado en Universitario para el duelo ante ADT esta noche (7:30 p.m.). El atacante regresó lesionado del viaje a Brasil con la selección, pero estaría en el campo con los cremas. La ‘U’ depende de sí misma para lograr el bicampeonato de forma directa y esta noche puede dar un gran paso. Si vence a ADT, al menos habrá asegurado jugar la final del torneo, ya que sería 1° o 2° de la tabla acumulada y ya ganó el Apertura. Mientras, a las 12:45 p.m., Cristal visita a A. Atlético en Piura. Los celestes deben ganar para seguir vivos en el Clausura y sobre todo para no poner en riesgo su segundo lugar en el acumulado.

Las matemáticas también las hacen los que pelean por salvarse del descenso. Con la caída, UTC es ahora antepenúltimo (29 puntos), mientras que Vallejo (30) empató 2-2 con Cienciano y no pudo alejarse de esa incómoda posición.

Restan tres fechas y hay pelea por el título del Clausura y por definir la permanencia. La Liga 1 siempre tiene emociones en cada partido por jugarse.

