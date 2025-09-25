Con Barcos de “arquero”, el banderazo “por una revancha de 15 años” y la promesa a Gorosito: lo que no se vio de la agitada previa por la épica ante U de Chile

Un frío de provincia y la modernidad de una ciudad capitalina. Así es Coquimbo, el epicentro de una revancha postergada que Alianza Lima espera cumplir luego de 15 años esta noche, en el duelo de vuelta válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

La idea de revancha por la polémica eliminación del 2010 no es tema de discusión por estos lares. Es más, no hay discusión. Lo que hay es una confianza absoluta en que la U de Chile logre clasificar sin sobresaltos este jueves en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Como la antesala a la vuelta con Boca en La Bombonera, antes de que medio argentina lamente una eliminación histórica e inesperada.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Lo que sí hay y mucho son hinchas de la U de Chile. Barristas, mejor dicho. Que por la noche se juntaron para un banderazo, lo que ellos llaman hotelazo y que luego de fuegos artificiales dio paso a un incendio debido a la pirotecnia que generó fuego en ramas secas de los árboles y que pudo ser controlado por los bomberos y la policía.

¡ASÍ TERMINÓ EL BANDERAZO DE LA U DE CHILE!



▶️ Los fanáticos del equipo chileno se juntaron en La Serena para alentar a sus jugadores en la previa del duelo de este jueves por Sudamericana y concluyó de esta manera



📹 _danialegria_ pic.twitter.com/JtOPB9MT6M — Diario Olé (@DiarioOle) September 25, 2025

Pero vayamos mejor con Alianza. El cuadro íntimo entrenó temprano en el complejo Las Rosas. Fue una práctica abierta a los “espías” del rival y la prensa. Quizá por eso el técnico Gorosito se puso “mosca” y probó un once lúdico con Hernán Barcos como arquero.

Quien sabe si la idea era relajar al plantel o desviar al rival, pero toda la práctica fue con pelota y sin muchos indicios de lo que será este jueves en el estadio. Pipo llegó a Coquimbo ya con el once en la cabeza: con Viscarra en el arco, línea de cuatro con Enrique, Chávez, Garcés, Trauco, Burlamaqui, Gaibor, Peña; Cantero (Quevedo), Castillo y Barcos. Aquino será el elegido para quedarse finalmente en el banco.

El equipo también disfrutó de una grata visita por la noche. A la concentración llegó Cecilio Waterman, exatacante que vistió la blanquiazul en el 2024 y ahora juega en el Coquimbo Unido, club de la ciudad.

Publicación de Barcos de la visita de Waterman. (Instagram)

“Linda visita Cecilio”, publicó Barcos en sus redes sociales con la foto con el panameño y Renzo Garcés. Waterman actualmente es uno de los goleadores del campeonato chileno.

Luego de los incidentes con Gaibor, quien fue agredido verbalmente por un hincha a la llegada, la seguridad para el plantel íntimo ha sido extrema. Además del resguardo policial asignado por el gobierno local, el club viajó a Coquimbo con un equipo se seguridad privado. Además, se supo que para evitar cualquier tipo de violencia o agresión, Alianza Lima consideró que no viaje con la delegación ningún exfutbolista o figura relacionada a la institución.

Y aunque se pensaba que no había banderazo en el hotel íntimo, finalmente un grupo de 20 hinchas de Alianza Lima llegó al búnker íntimo para mostrar su apoyo y motivar al plantel. Con mucha seguridad, no hubo ningún inconveniente ni incidente.

Lo que sí hubo por la noche fue un incendio aparentemente generado por la barra de U de Chile, lo que generó la intervención de la policía local y la advertencia de sanciones por parte del gobierno local con el club chileno.

El retorno de Alianza Lima a su hotel tras último entrenamiento en Coquimbo. @dt_elcomercio pic.twitter.com/ErvhzZnS2u — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) September 24, 2025

Hoy que es el día del partido, el plantel saldrá del hotel a las 4 de la tarde (hora de Perú), para llegar al estadio en 20 o 30 minutos. Se planea un breve trabajo físico en el hotel y luego descaso y relajación hasta la hora del partido.

Alianza se subirá a un chárter este viernes, cerca de las 9 de la mañana de Perú para emprender el viaje de retorno, esperemos, con la clasificación en el bolsillo.

Para el partido se prevé mucha seguridad pese a que el duelo se jugará a puertas cerradas y sin público por la sanción que arrastra la U de Chile. Habrá un cordón policial especial anticipándose a posibles tumultos de la barra local y un servicio especial para la prensa visitante. Dentro de las medidas de seguridad que ha tomado el club está la de avisar a su delegación de que por ningún motivo salgan a las calles.

INCIDENTES EN EL "HOTELAZO" DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 🔥🇨🇱



➡️ En la tradicional muestra de apoyo, los seguidores del equipo chileno fueron a la concentración antes del partido frente a Alianza Lima



🌴🎆 Sin embargo, los hinchas tiraron pirotecnia y generaron incendios producto… pic.twitter.com/Xr2LQJMn41 — Diario Olé (@DiarioOle) September 25, 2025

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.