Cuatro refuerzos y un adiós

Alianza Lima aprovechó el mercado de pases para sumar cuatro refuerzos: Erik Noriega, Gonzalo Aguirre, Matías Succar y Kevin Quevedo llegaron a Matute para ser la solución a los problemas que adolece un equipo mentalizado en salir campeón. De ese grupo, solo el primero suma minutos en el Clausura: Noriega jugó los dos partidos como titular (César Vallejo y Alianza Atlético) y se posicionó como stopper por derecha, reemplazando a Jiovany Ramos y formando una línea de tres junto a Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Con 22 años, es un futbolista que tiene proyección: disputó 16 compromisos en el Apertura con Comerciantes Unidos, estuvo en el último Preolímpico Sub 23 y ya debutó con la selección peruana. Su rendimiento va al alza.

Gonzalo Aguirre, por su parte, espera su transfer para ser elegible oficialmente y disputar el Clausura. Alianza Lima consiguió su préstamo desde Nuevo Chicago de Argentina con opción de compra y su incorporación responde a una necesidad de sumar variantes en el mediocampo. El jugador de 21 años tiene un perfil que se ajusta a la propuesta de juego de Restrepo; es decir, un volante de corte ofensivo, zurdo y distribuidor de balones en la zona medular. Puede jugar como un mixto o de interior, y eso le abre el abanico de posibilidades al entrenador colombiano.

Matías Succar también forma parte de esa lista. Llegó procedente de Carlos Mannucci, no jugó contra Alianza Atlético y es decisión de Restrepo si lo incluye en su lista de convocados para el clásico. Su arribo a La Victoria responde a una necesidad: la de cubrir el vacío dejado por Kevin Serna en ataque. La salida del colombiano rumbo a Fluminense de Brasil fue un golpe que iba a llegar, tarde o temprano, debido a sus buenas actuaciones con la blanquiazul. Y si bien todavía no se sabe en qué medida afectará su ausencia, la opción de Succar en ofensiva puede ser un ‘salvavidas’ en partidos como el que se viene.

Por otro lado, la contratación de Kevin Quevedo ilusiona en Alianza Lima. Lo acaban de anunciar oficialmente y concentra con el resto de plantel para disputar el clásico de este viernes contra Universitario. Es un jugador que llega con ritmo de competencia, está pleno físicamente y la decisión de jugar el clásico como titular recaerá en Restrepo. La otra cara de la moneda es Jeriel De Santis, quien no será tomado en cuenta en el Clausura y cuyo futuro está en el fútbol de Venezuela.

Números de Noriega, Aguirre, Succar y Quevedo este año

Futbolista Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados Erick Noriega 18 - 1 1545′ Gonzalo Aguirre - - - - Matías Succar 16 4 2 1216′ Kevin Quevedo 21 2 2 1074′

Barcos inspirado y Guerrero en la cabeza

La principal arma de gol en Alianza Lima tiene nombre y apellido: Hernán Barcos. Discutir su trascendencia en el equipo es un ejercicio inútil, porque el ‘Pirata’ ha demostrado que está presente cuando lo necesitan. Sucedió cuando Restrepo se quedó sin Pablo Sabbag y Cecilio Waterman por lesión, y fue Barcos quien asumió el protagonismo en zona de ataque para llevar peligro y contribuir con goles o asistencias. No siempre resultó bien, pero es un jugador que responde, asume y contagia dentro de la cancha.

En el Apertura registró siete goles y en el Clausura ya marcó cuatro tantos en apenas dos partidos. Pareciera que encuentra inspiración en el segundo semestre del año, cuando se definen los clasificados a la final nacional y el margen de error es mínimo; pero lo de Barcos no es un hecho aislado. Con 40 años y cuatro temporadas en Matute, anotó 59 goles y entró al top 10 de máximos artilleros históricos del cuadro blanquiazul.

Los números de Hernán Barcos con Alianza Lima

Competición Partidos jugados Goles Asistencias Minutos Liga 1 115 56 22 8776′ Copa Bicentenario 1 1 - 66′ Copa Libertadores 16 2 1 977′

Mientras Barcos arrancó el Clausura con la mecha encendida, es normal preguntarse si Paolo Guerrero tiene espacio en este equipo. Los rumores que acercan al ‘Depredador’, próximo a desvincularse de César Vallejo, al cuadro blanquiazul crecen con el pasar de los días y es cuestión de tiempo para saber en qué club recalará. Quizá esta sea su última oportunidad para cumplir su sueño de jugar en Alianza Lima, aunque dentro de las paredes de Matute no se habla de otra cosa que no sea el clásico de este viernes ante Universitario. Si Guerrero llega, sería una alternativa más para Restrepo en ofensiva, aunque ese escenario responde más a un deseo del jugador que a una urgencia futbolística de los victorianos .

Alianza Lima: ¿qué corregir y cómo jugará en el clásico?

Apenas dos partidos disputó Alianza Lima en el Clausura antes del clásico, pero -como todo plantel- no está exento de errores que son necesarios corregir. Dos conclusiones pueden sacarse de ambos cotejos: sostener la ventaja en el marcador y prolongar la intensidad. Contra Vallejo, los íntimos no pudieron mantener el 1-0 a su favor y sufrieron un revés por parte del ‘Poeta’, que al término del primer tiempo lo ganaba 2-1 en Trujillo. Tras el descanso, la reacción del equipo pudo notarse en el campo y lograron imponerse 3-2 al final del compromiso.

Ponerse arriba inclina la balanza a favor, pero hace falta asegurar el partido y sostener el resultado hasta el último suspiro. Si echamos un vistazo atrás, Sporting Cristal, Fluminense y Bolívar fueron los equipos que remontaron un resultado adverso frente a los victorianos y se quedaron con el triunfo. Y si contamos los empates contra Fluminense y Colo Colo en Lima, rivales que lograron igualar el marcador pese a ir perdiendo 1-0, la lista crece todavía más.

Frente a Alianza Atlético, en cambio, pudieron anotar dos goles y mantener el resultado; pero los cuestionamientos giran el torno al trámite de juego. Alianza Lima sabe cómo ponerse en ventaja, pero no termina de convencer con su superioridad. Esa intensidad es intermitente, con picos de alto y bajo rendimiento, y para un equipo que quiere ser protagonista lo ideal es encontrar una regularidad en su juego. Universitario, por ejemplo, es un rival que exige desde lo físico y lo futbolístico, de manera que podría darle problemas si los blanquiazules no mejorar la última imagen dejada en Matute.

Posible once de Alianza Lima

Restrepo no cambiaría a su oncena titular para enfrentar a Universitario. Eso sí, podría sumar a Matías Succar y Kevin Quevedo como alternativas en el clásico.

Alianza Lima suma seis puntos en el Clausura y llega con confianza al clásico de este viernes. Sus refuerzos, la inminente llegada de Quevedo, la productividad de Barcos y el posible aterrizaje de Guerrero incrementan las expectativas de un equipo que no tiene margen de error si quiere lograr el título nacional. En medio de eso está Universitario, que no solo es el ganador del Apertura, sino que no ha perdido en el Monumental por Liga 1 desde febrero del año pasado, precisamente ante su ‘compadre’. Los blanquiazules enfrentarán a un rival directo y, como tal, necesita sumar como visitante para reducir la diferencia de puntos en el acumulado. No hay otra alternativa.