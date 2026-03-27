Por Christian Cruz Valdivia

La imagen es conocida. La alegría del gol hace que Guillermo Viscarra corra en círculos, se tome el escudo y celebre junto a toda su hinchada. Lo hemos visto en Matute, se ha repetido en Monterrey, donde Bolivia dio el primer paso para volver al Mundial.

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