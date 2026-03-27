La imagen es conocida. La alegría del gol hace que Guillermo Viscarra corra en círculos, se tome el escudo y celebre junto a toda su hinchada. Lo hemos visto en Matute, se ha repetido en Monterrey, donde Bolivia dio el primer paso para volver al Mundial.

La Verde venció 2-1 a Surinam y avanzó en el repechaje intercontinental. El martes enfrentará a Irak por los cupos mundialistas y Viscarra fue titular, cuando en las Eliminatorias terminó atajando Carlos Lampe.

Bolivia cuanta con una generación juvenil a la que encarga sus sueños y gente experimenta que aterriza los objetivos. Los goles fueron de dos de sus jóvenes figuras. Moisés Paniagua, de 18 años (debutó en la selección en el 2024), y Miguelito Terceros, de 21, hoy el rostro de lo que es Bolivia. Así, avanzó a la definición del repechaje ante Iraq, al que enfrentará el próximo martes por los boletos a la Copa del Mundo.

Con el conocido en Perú Guillermo Viscarra en el arco –tuvo una espectacular salvada con la cabeza–, Bolivia supo reaccionar al friccionado encuentro que propusieron los centroamericanos, que abrieron el marcador al minuto 48.

Pero Bolivia atinó en los cambios y con los ingresos de Paniagua y Godoy llegó la remontada. El primero igualó en el minuto 72 con una exquisita definición de puntillazo, mientras que al segundo le hicieron el penal para que Terceros remontara a los 79’.

EL CASO VISCARRA

“Solo un paso más, Billy”, publicó Alianza Lima sobre lo que viene buscando su portero. Que Guillermo Viscarra clasifique al Mundial no solo interesa en el cuadro íntimo, también debe ser un medidor para la Liga 1.

Hoy Viscarra es el único extranjero de la Liga 1 que busca disputar el mundial de este año. Según el portal Transfermartk, son 143 foráneos (aunque también suma a los que tienen doble nacionalidad) los que este año juegan en el torneo local, y solo uno tiene opciones de jugar la Copa del Mundo.

Guillermo Viscarra | Sofascore

Existen jugadores que ya han vestido camisetas de su país, sí. Mateo Antoni, central de Alianza, fue campeón mundial Sub 20 con Uruguay, o Erik Castillo, también de Alianza, con la mayor de Ecuador. Además del portero Miguel Vargas, en Universitario, que fue convocado a la Sub 17 y Sub 20 de Chile, aunque también tiene la nacionalidad peruana. Y así hay otros casos, como el de Abdiel Arroyo (UTC), que llegó a jugar Rusia 2018 con Panamá, o Joao Rojas (ADT), que jugó Brasil 2014 con Ecuador, o Marlon de Jesús (UTC), que también jugó con la ‘Tricolor’.

Pero hoy, Viscarra es el único que está cerca de disputar el Mundial. Atajó en el repechaje ante Surinam, con tres salvadas vitales para la victoria. “Toda Sudamérica estará apoyándonos, todos saben que merecemos esta oportunidad, que merecemos estar, hemos tenido una gran Eliminatoria y nos falta solo un paso”, aseguró en la previa.

Cuando Bolivia jugó el Mundial de 1994, muchos de sus convocados ni habían nacido. Miguel Terceros llegó al mundo 10 años después, el portero Guillermo Viscarra, hoy en Alianza, apenas tenía 1 año de edad y es junto Carlos Lampe (39) y el delantero Juan Godoy (32), los únicos que ya existían cuando ‘La Verde’ jugó en Estados Unidos 94 de la mano de Marco Etcheverry. Por eso es histórica esta oportunidad para los bolivianos. Con Miguelito como su gran figura, además del talento de otros jóvenes como el zaguero Efraín Morales (22), nacido en Estados Unidos, y la experiencia del técnico Óscar Villegas, esperan concretar su segunda clasificación por mérito propio, ya que también disputó las ediciones de 1930 y 1950 por invitación.

“En la posición que me da el fútbol, que me da de comer desde que llegué aquí al Perú. La celebración fue del camión que me quiero llevar a Panamá”



Abdiel Ayarza, jugador de Los Chankas



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El otro caso que podría seguirlo es el de Abdiel Ayarza, hoy figura en Los Chankas. “Estoy trabajando para volver a la selección de nuevo”, aseguró el volante, aunque su última convocatoria data del 2024. Panamá juega hoy ante Sudáfrica y tampoco figura en la lista del técnico Thomas Christiansen.

Perú ya ha visto a otros mundialistas en el fútbol local, como Luis Tejada en el 2018, por lo que Guillermo Viscarra sería una grata noticia para el fútbol local, y en particular para Alianza Lima, ya que los clubes cobran un premio cuando uno de sus jugadores es citado para la Copa del Mundo.

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