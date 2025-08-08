Alianza Lima visitará a Ayacucho FC, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, con varias ausencias, sobre todo en ataque.
Para este encuentro, el entrenador blanquiazul Néstor Gorosito optará nuevamente por presentar un once con algunos habituales suplentes, para darle prioridad a la competencia internacional.
El argentino Guillermo Enrique cederá su puesto a Josué Estrada y nuevamente se apostará por Erick Noriega en la zaga central, haciendo dupla con Carlos Zambrano.
Otra de las grandes novedades es la titularidad de Matías Succar, quien tuvo minutos en el último encuentro ante Sporting Cristal. Hernán Barcos iría al banco de suplentes.
Alineación de Alianza Lima
- Viscarra; Estrada, Zambrano, Noriega, Trauco; Burlamaqui, Gaibor; Arrasco, Gentile, Ceppelini; Succar.
El partido en Ayacucho está programado para este sábado 9 de agosto desde la 1:00 p.m. y será dirigido por el árbitro Micke Palomino.
Luego, los blanquiazules se medirán el miércoles 13 de agosto en Matute ante la Universidad Católica de Quito, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
