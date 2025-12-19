Con Gorosito son un equipo de fútbol: los 11 técnicos que se fueron mal en Alianza y por qué es tan difícil cumplir un proyecto en Matute

El último martes, Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo técnico por todo el 2026 y, en caso de cumplir ese tiempo de contrato, se convertiría en el primer entrenador que no se va antes del término de su contrato desde el 2018. Fue Pablo Bengoechea, a finales de ese año, quien por última vez terminó el ciclo estipulado y luego, de mutuo acuerdo, decidió no renovar con el club victoriano para la siguiente temporada. A partir de entonces, Alianza Lima ha tenido un desfile de entrenadores con proyectos inconclusos.

Pablo Bengoechea fue entrenador de Alianza Lima hasta marzo de 2020. (Foto: AFP) / CRIS BOURONCLE

UnoxUno:

Tras caer por 7-1 en el resultado global de la final ante Sporting Cristal, Alianza Lima y Pablo Bengoechea decidieron separar sus caminos. El técnico uruguayo vencía contrato a final de esa temporada y no renovó de cara al 2019. Ese fue el inicio de contratos que culminaron antes de cumplirse.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Miguel Ángel Russo: Tras la salida de Bengoechea, llegó el argentino para tomar las riendas de Alianza Lima. Sin embargo, apenas duró hasta el mes de abril debido a una seguidilla de malos resultados y a una mala relación con el plantel de ese entonces.

Interinato de Víctor Reyes.

LIMA, 04 DE ENERO DEL 2019 CONFERENCIA DE PRENSA, PRESENTACION AL NUEVO DIRECTOR TECNICO DE ALIANZA LIMA MIGUEL ANGEL RUSSO. RENZO RATTO ADMINISTRADOR TEMPORAL Y GUSTAVO ZEVALLOS GERENTE DEPORTIVO DEL CLUB ALIANZA LIMA FOTOGRAFO: VIOLETA AYASTA / EL COMERCIO / VIOLETA AYASTA

Pablo Bengoechea: A modo de revancha, Pablo Bengoechea tomó las riendas del cuadro ‘íntimo’ una vez más y lo llevó a disputar la final del campeonato ante Binacional. Pese a perderla, la directiva ‘íntima’ le otorgó la confianza para que se quede en el 2020.

Ese año fue caótico en el club ‘íntimo’. Hubo una compra de acreencias de por medio y la creación del Fondo Blanquiazul. Desde el inicio, se sospechaba que Pablo Bengoechea no estaba de acuerdo con algunas contrataciones del plantel y el malestar entre él y la dirigencia comenzó a crecer. Finalmente, decidió renunciar a Alianza Lima tras perder un clásico ante Universitario de Deportes en marzo de ese año cuando todavía no estallaba la pandemia.

Jaime Duarte: interinato.

Mario Salas: En plena pandemia, Alianza Lima tuvo una pésima racha de resultados a nivel internacional y local. En la Liga 1, quedó en zona de descenso y fue cesado a inicios de noviembre. La situación del club victoriano era crítica, ya que de 18 partidos perdió 9, empató 7 y ganó 2.

Guillermo Salas: interinato.

Daniel Ahmed: En aquel entonces, Ahmed se desempeñaba como Jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo de Alianza Lima en junio del 2020. Meses después, tras la salida de Mario Salas, Ahmed tomó las riendas del cuadro victoriano para tratar de salvar la categoría deportivamente cuatro fechas antes de que culmine el campeonato. No lo logró y fue cesado de ambos cargos.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group F - Alianza Lima v River Plate - Estadio Nacional, Lima, Peru - April 6, 2022 Alianza Lima coach Carlos Bustos reacts REUTERS/Sebastian Castaneda / SEBASTIAN CASTANEDA

Carlos Bustos: Tras el campeonato del 2021, el entrenador argentino fue ratificado en su cargo por todo el 2022. Si bien el cuadro íntimo había empezado con buenos resultados, a mediados de año cayó en un bache que culminó con una derrota ante Academia Cantolao a inicios del Torneo Clausura. Si bien su contrato era hasta finales de la temporada, fue cesado.

Guillermo Salas: Una vez que ‘Chicho’ tomó las riendas luego de Carlos Bustos y consagró el bicampeonato del 2022, fue ratificado en el cargo por todo el 2023. Sin embargo, más allá de los buenos resultados que tenía el equipo, la relación con la dirigencia de aquel entonces estaba bastante desgastada.

Guillermo Salas realizó una denuncia en contra de Alianza Lima. (Foto: Agencias)

En aquel año se habló mucho de la polémica contratación de Christian Cueva y de la desaprobación que había tenido ‘Chicho’ respecto a eso. Asimismo, se conocía que su relación con el grueso del plantel no era la mejor y, finalmente y más allá de tener el 70% de efectividad en los resultados, fue cesado a finales de julio de ese año.

Nixon Perea: interinato.

¿La vuelta de la final, Alianza vs Universitario se jugará en Matute? Esto dijo Mauricio Larriera. (Foto: Alianza Lima)

Mauricio Larriera: Tras la salida de Guillermo Salas, llegó el entrenador uruguayo para continuar con la racha de resultados que tenía Alianza Lima. No perdió ningún partido y eso lo llevó a disputar la final contra Universitario de Deportes.

Sin embargo, en aquella final de ida y vuelta el cuadro victoriano terminó cayendo por 3-1 en el resultado global y Larriera fue altamente criticado por haber improvisado un nuevo esquema en el partido definitivo. Pese a tener contrato hasta finales del 2024, fue cesado al término de esa temporada.

Alejandro Restrepo: El entrenador colombiano fue el elegido para dirigir por todo el 2024; sin embargo, tras una campaña aceptable internacionalmente, terminó teniendo malos resultados en el torneo local y se fue de Alianza Lima tras caer por 2-1 ante Universitario de Deportes en julio de ese año.

Alejandro Restrepo dirige su primera temporada en Alianza Lima. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Cristian Díaz: Debido a una mala gestión por parte de Bruno Marioni, en ese entonces Gerente Deportivo de Alianza Lima, se firmó un acuerdo con el entrenador argentino que no llegó a concretarse. Alianza Lima desistió de que llegara y Díaz demandó al club ‘íntimo’ por una reparación de 200 mil dólares.

¿Quién podrá ser el nuevo técnico de Alianza Lima tras la inminente salida de Mariano Soso?

Mariano Soso: En lugar de Cristian Díaz, fue el exentrenador de Sporting Cristal quien tomó las riendas en la segunda parte del 2024. Soso, más allá de tener algunos buenos resultados en el club ‘íntimo’ (7 triunfos, 3 empates y 2 derrotas), terminó perdiendo 2-1 ante Cusco FC en Matute y le quitó la posibilidad de Alianza Lima de poder jugar una final por el título. Tras este partido, decidió no continuar en el club más allá de tener contrato hasta mediados del 2025.

Néstor Gorosito deja Alianza Lima tras renovar su contrato en octubre. (Foto: AFP)

Néstor Gorosito: Una vez que inició el 2025, ‘Pipo’ generó mucha expectativa por la buena campaña internacional que tuvo Alianza Lima hasta setiembre de este año. Para octubre, el club victoriano decidió renovarle el contrato por todo el 2026.

Sin embargo, una vez que Alianza Lima ya había sido eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana y que el Torneo Clausura se hizo cuesta arriba, peleó por los playoffs de la Liga 1 y cayó por penales ante Sporting Cristal, resultado que lo colocó en el puesto de Perú 4. Al término del partido, el entrenador fue comunicado de su no continuidad pese a tener contrato por la siguiente temporada.

******