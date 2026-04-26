Punto a punto. Alianza Lima se encuentra dividiendo la punta del Torneo Apertura junto a Chankas FC y disputa cada punto como si fuera determinante. Este domingo tendrá un nuevo reto: Atlético Grau. En su favor, el cuadro victoriano tiene que el equipo piurano eligió jugar en Trujillo como cancha neutral beneficiando su taquilla, un factor positivo para los blanquiazules si lo comparamos con ir a jugar en el calor de Piura.

Para esta fecha, Pablo Guede contará con la baja obligada de Renzo Garcés que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, el resto del planteamiento, según el último entrenamiento del equipo en Matute, no ha sufrido ninguna variación respecto del que se presentó en la goleada de 8-0 ante Cusco FC.

Alianza Lima goleó a Cusco FC por la Liga 1. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Plan Trujillo

Según pudo conocer El Comercio, Alianza Lima entrenó el último sábado por la mañana en Matute y luego se dispuso a partir al aeropuerto para volar alrededor de las 5:30 pm rumbo a Trujillo. Después, quedó concentrado en el hotel Costa del Sol para recibir el banderazo hecho por la hinchada íntima trujillana y este domingo jugará a las 3:30 pm ante Atlético Grau en el estadio Mansiche.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: fecha, horarios y canales de TV por la Liga 1.

El once que ha practicado Alianza Lima integra a Alejandro Duarte en el arco, la línea defensiva considerada con Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; en el mediocampo Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; el ataque estarán Alan Cantero a modo de enganche acompañado de la dupla de ataque con Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Cabe recordar que Luis Advíncula se encuentra en capilla por tener cuatro tarjetas amarillas acumuladas; asimismo, Mateo Antoni cuenta con tres y parte de la estrategia de Alianza Lima será que el ’Rayo’ pueda perderse el encuentro ante Deportivo Moquegua con tal de no estar ausente ante Sporting Cristal en Matute o Cienciano en Cusco.

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