Por Fernanda Huapaya

Punto a punto. Alianza Lima se encuentra dividiendo la punta del Torneo Apertura junto a Chankas FC y disputa cada punto como si fuera determinante. Este domingo tendrá un nuevo reto: Atlético Grau. En su favor, el cuadro victoriano tiene que el equipo piurano eligió jugar en Trujillo como cancha neutral beneficiando su taquilla, un factor positivo para los blanquiazules si lo comparamos con ir a jugar en el calor de Piura.

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