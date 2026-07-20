Hay victorias que sirven para sumar tres puntos y otras que terminan retratando el momento de un equipo. La de Alianza Lima frente a Sport Huancayo tuvo un poco de ambas. Fue una remontada, una demostración de carácter y, sobre todo, la confirmación de que Eryc Castillo atraviesa el mejor año de su carrera. Sin embargo, cuando el estadio ya se había vaciado y los aplausos se habían apagado, Pablo Guede cambió el tono de la noche con una sentencia que dejó más preguntas que respuestas: “El peor enemigo está en casa”.

No era un partido cualquiera. Alianza estrenaba el Torneo Clausura con la obligación que impone haber conquistado el Apertura. En Matute no se hablaba solo de un debut; se hablaba del primer paso hacia el objetivo mayor: convertirse en campeón nacional sin necesidad de una final. Esa presión acompañó al equipo desde el pitazo inicial.

Eryc Castillo le dio el triunfo a Alianza Lima sobre Sport Huancayo con dos goles (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)

Pero el fútbol, tantas veces impredecible, volvió a ponerlo a prueba. Sport Huancayo golpeó primero y silenció por unos instantes un estadio repleto. El campeón del Apertura, obligado a remar desde atrás, encontró entonces a su hombre más determinante.

Eryc Castillo volvió a aparecer cuando más lo necesitaban. El ecuatoriano, una de las grandes figuras íntimas en la primera mitad del año, firmó un doblete para darle vuelta al marcador y confirmar un romance cada vez más fuerte con el gol. Ya suma 11 tantos en la temporada, una cifra que refleja su transformación de extremo desequilibrante a futbolista decisivo en las áreas.

No fue solo la eficacia. Castillo volvió a transmitir esa sensación de peligro permanente cada vez que aceleró por la banda izquierda. Con espacios, resultó indescifrable; con el marcador en contra, asumió el protagonismo que suelen reclamar los equipos campeones. Su actuación terminó siendo el reflejo del espíritu competitivo de un Alianza que se niega a bajar el ritmo.

EN 1 MINUTO: Mira el resumen del triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo por 2-1 con doblete de Eryc Castillo



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El triunfo dejó satisfacción entre los hinchas. El equipo respondió a la exigencia, mantuvo la racha positiva y comenzó el Clausura con el pie derecho. Parecía una noche perfecta. Hasta que habló Guede.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino elogió el rendimiento de sus dirigidos y consideró que hicieron un buen partido hasta conseguir el 2-1. Sin embargo, lejos de instalarse únicamente en el análisis futbolístico, sorprendió con una reflexión cargada de incomodidad.

“El peor enemigo está en casa. Sigue habiendo gente con maldad, que no le interesa que nos vaya bien ni tener estabilidad deportiva”, afirmó, al referirse a situaciones internas que, según explicó, terminan generando un clima innecesario alrededor del club. Sin señalar responsables de manera directa, el técnico dejó entrever su molestia por versiones y rumores que, a su juicio, perjudican al plantel en un momento en el que debería existir unidad para afrontar el segundo semestre.

“TUVE 2 INCOMODIDADES: NO HACER DOBLE TURNO Y LAS CANCHAS ESTÁN HECHAS MIER*”



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La frase no pasó desapercibida porque llegó apenas días después de especulaciones sobre una posible salida del entrenador y de distintos comentarios que circularon alrededor de la institución. Guede no quiso profundizar demasiado, pero sí dejó claro que su preocupación no está únicamente en el rival de turno.

El mensaje también puede interpretarse como una advertencia. Alianza inicia el Clausura desde la posición de favorito. Haber ganado el Apertura lo convierte en el equipo a vencer y cualquier distracción, incluso fuera del campo, puede convertirse en un obstáculo. El técnico parece tenerlo claro: los desafíos no siempre llegan desde la vereda del frente.

Por ahora, el fútbol le sigue dando motivos para sonreír. Castillo atraviesa un momento brillante, el equipo volvió a demostrar capacidad de reacción y los tres primeros puntos ya están en el bolsillo. Pero, en Matute, la noche terminó dejando una enseñanza. El camino hacia el título recién empieza y, para Guede, la batalla más importante quizá no se juegue únicamente dentro de la cancha.

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