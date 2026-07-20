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Resumen

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Eryc Castillo lleva once goles en Alianza Lima este año. (Foto: GEC)
Eryc Castillo lleva once goles en Alianza Lima este año. (Foto: GEC)
Por Marco Quilca León

Hay victorias que sirven para sumar tres puntos y otras que terminan retratando el momento de un equipo. La de Alianza Lima frente a Sport Huancayo tuvo un poco de ambas. Fue una remontada, una demostración de carácter y, sobre todo, la confirmación de que Eryc Castillo atraviesa el mejor año de su carrera. Sin embargo, cuando el estadio ya se había vaciado y los aplausos se habían apagado, Pablo Guede cambió el tono de la noche con una sentencia que dejó más preguntas que respuestas: “El peor enemigo está en casa”.

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