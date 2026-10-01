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Resumen

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Alianza Lima cayó ante Palestino (Paloma del Solar).
Alianza Lima cayó ante Palestino (Paloma del Solar).
Por Fernanda Huapaya

De manera extraña y como hacía tiempo no pasaba, Matute no estuvo lleno la noche del último miércoles. La tribuna norte no fue habilitada y no más de 15 mil personas ocuparon las tres tribunas restantes para acompañar a Alianza Lima en un amistoso ante Palestino que tuvo como particularidad la presentación de un equipo prácticamente alterno en su totalidad. Los reaparecidos más llamativos: D’Alessandro Montenegro, tras siete meses sin pisar una cancha, y Kevin Quevedo desde el arranque por primera vez desde hace cinco meses. La excepción fue Gaspar Gentile, quien en algunas ocasiones ha sido titular, y Alejandro Duarte en su condición de portero.

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