CONAR rechaza denuncia penal por polémicas arbitrales en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. (Foto: Alianza Lima)
CONAR rechaza denuncia penal por polémicas arbitrales en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Las decisiones arbitrales de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 continúan dando de qué hablar. Luego de reconocer errores en el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó un comunicado en el que fijó su posición frente a la denuncia penal presentada por un grupo de socios del cuadro blanquiazul.

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