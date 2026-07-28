Las decisiones arbitrales de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 continúan dando de qué hablar. Luego de reconocer errores en el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó un comunicado en el que fijó su posición frente a la denuncia penal presentada por un grupo de socios del cuadro blanquiazul.
“La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) se dirige a la opinión pública para expresar su rechazo a la pretensión de trasladar al ámbito penal situaciones derivadas del arbitraje del encuentro disputado entre los clubes Alianza Lima y Comerciantes Unidos“, se puede leer en la carta.
El organismo señaló que mantiene una política de transparencia y recordó que viene atendiendo de manera permanente los requerimientos de las instituciones. Como parte de ese trabajo, destacó las reuniones que sostiene con los clubes y la publicación de los audios y videos del VAR, con el objetivo de explicar las decisiones arbitrales y fortalecer la confianza en el sistema.
“En ese sentido, manifestamos nuestra preocupación por las iniciativas que buscan llevar decisiones e incidencias propias del juego a instancias extradeportivas, ya que ello afecta el normal desarrollo de las competiciones y desconoce los mecanismos institucionales y reglamentarios previstos para la evaluación de las actuaciones arbitrales”, agregaron.
Finalmente, la Comisión Nacional de Árbitros sostuvo que existen mecanismos institucionales y reglamentarios para evaluar el desempeño de los jueces. “Esto afecta el normal desarrollo de las competiciones y desconoce los mecanismos institucionales y reglamentarios previstos para la evaluación de las actuaciones arbitrales”, afirmaron.
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