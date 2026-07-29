“No se ve un golpe”: CONAR revela audios del VAR por el polémico penal no cobrado a Alianza Lima | VIDEO
“No se ve un golpe”: CONAR revela audios del VAR por el polémico penal no cobrado a Alianza Lima | VIDEO
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los audios del VAR correspondientes a la polémica jugada del partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. En el material difundido se escucha el análisis realizado por el equipo arbitral sobre la acción en la que Jairo Vélez reclamó un penal tras un codazo de Alexis Cossio dentro del área.

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