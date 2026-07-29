“No se ve un golpe”: CONAR revela audios del VAR por el polémico penal no cobrado a Alianza Lima | VIDEO

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los audios del VAR correspondientes a la polémica jugada del partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. En el material difundido se escucha el análisis realizado por el equipo arbitral sobre la acción en la que Jairo Vélez reclamó un penal tras un codazo de Alexis Cossio dentro del área.

En la conversación revelada por la CONAR, el árbitro VAR, Jesús Cartagena, explicó los motivos por los que decidió respaldar la determinación tomada en el campo de juego. “No hay un golpe, no se ve un golpe. Se ve un brazo de referencia y el jugador de Alianza separa la cabeza. Es justificada la acción porque el brazo está extendido y va a jugar el balón claramente”, se escucha.

El arbitraje de ese compromiso fue uno de los temas más comentados de la jornada. Para los blanquiazules, la acción sobre Velez fue una infracción que debió ser sancionada como penal y que pudo modificar el desarrollo del encuentro disputado en Cutervo.

Alianza Lima había manifestado previamente su disconformidad con el arbitraje, al considerar que la acción perjudicó al equipo en un partido clave por el Torneo Clausura, aunque finalmente rescató un punto en una de las plazas más complicadas del campeonato.

La difusión de estos audios se produce poco después del comunicado emitido por el club íntimo, en el que confirmó que presentó un reclamo formal ante la CONAR por las decisiones arbitrales registradas durante el encuentro frente a Comerciantes Unidos.

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