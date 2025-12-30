Alianza Lima confirmó oficialmente el fichaje de Federico Girotti a través de sus redes sociales, anunciando así a uno de los refuerzos más importantes para la temporada 2026. El club íntimo hizo público el acuerdo con un mensaje de bienvenida que rápidamente generó repercusión entre los hinchas blanquiazules, quienes celebraron la llegada del delantero argentino como una apuesta fuerte para el ataque.
La operación se cerró con Talleres de Córdoba, club que transfirió el 50 % del pase de Girotti por una cifra cercana a los 1.6 millones de dólares, mientras que conservará el porcentaje restante de la ficha. De esta manera, Alianza Lima asegura a un atacante con experiencia internacional y margen de crecimiento, en una negociación considerada estratégica por la dirigencia victoriana.
Durante su etapa en Talleres, Federico Girotti disputó 128 partidos oficiales, en los que anotó 24 goles y aportó varias asistencias, convirtiéndose en una alternativa constante en el frente ofensivo del equipo cordobés. Su recorrido incluye competencias locales e internacionales, lo que fue valorado por el área deportiva aliancista al momento de cerrar el fichaje.
Con la confirmación hecha en redes sociales, Girotti se suma al proyecto deportivo de Alianza Lima con el objetivo de reforzar el ataque de cara a la Liga 1 y los torneos internacionales.