Alianza Lima confirmó una lesión de Esteban Pavez luego del encuentro frente a Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. A través de un parte médico oficial, el club informó que el mediocampista chileno sufrió una dolencia que le impidió continuar en el campo de juego y tuvo que someterse a evaluaciones para determinar el alcance de la lesión.

Según el comunicado de Alianza Lima, los exámenes médicos diagnosticaron un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho, una lesión que afecta la musculatura de la parte posterior del muslo. El club no precisó cuánto tiempo estará fuera de las canchas ni estableció una fecha para su regreso a la competencia.

Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima informó sobre su proceso de recuperación

La institución blanquiazul también señaló que Pavez ya se encuentra en rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico. Su evolución será determinante para conocer cuándo podrá volver a entrenar con normalidad y quedar nuevamente a disposición del comando técnico.

“La institución continuará informando sobre la evolución del futbolista”, indicó Alianza Lima al cierre de su comunicado. Por ahora, el club no ha brindado mayores detalles sobre los plazos de recuperación del mediocampista, por lo que su disponibilidad para los próximos compromisos dependerá de cómo avance su tratamiento.

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