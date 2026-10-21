Esteban Pavez inició su rehabilitación: Alianza Lima informó qué lesión sufrió ante Atlético Grau (Foto: L1MAX)
Esteban Pavez inició su rehabilitación: Alianza Lima informó qué lesión sufrió ante Atlético Grau (Foto: L1MAX)
Por Redacción EC

Alianza Lima confirmó una lesión de Esteban Pavez luego del encuentro frente a Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. A través de un parte médico oficial, el club informó que el mediocampista chileno sufrió una dolencia que le impidió continuar en el campo de juego y tuvo que someterse a evaluaciones para determinar el alcance de la lesión.

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