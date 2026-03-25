Resumen

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Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

¡En problemas! Alianza Lima publicó el parte médico de Esteban Pavez, quien se sintió en el duelo ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1.

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