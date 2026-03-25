¡En problemas! Alianza Lima publicó el parte médico de Esteban Pavez, quien se sintió en el duelo ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1.

“Luego de los exámenes médicos realizados, los resultados arrojaron que nuestro jugador tiene un desgarro en el músculo recto femoral derecho”, comunicó la institución en redes sociales.

En este tipo de lesiones el tiempo de recuperación se estima de entre una a tres semanas, y el comando técnico espera poder tenerlo para el duelo ante la U.

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental el próximo sábado 4 de abril.