¡Malas noticias! Alianza Lima reveló el parte médico en el que detalla la lesión sufrida por Paolo Guerrero durante el duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Horas antes del duelo ante Juan Pablo II, el cuadro ‘íntimo’ realizó la publicación en sus redes sociales y puso en duda la presencia del ‘Depredador’ en el clásico ante Universitario de Deportes.

“Durante el encuentro frente a Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Paolo Guerrero sufrió una lesión que le impidió continuar el partido y debió ser sustituido”, inició el comunicado.

“Luego de realizar los exámenes médicos correspondientes, los resultados arrojaron que el delantero presenta un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo”, indicó.

En el duelo ante los cusqueños que culminó en derrota, Paolo Guerrero tuvo que ser sustituido por la dolencia en su muslo izquierdo; por lo que luego de los exámenes, ya inició su proceso de recuperación.

“Actualmente, el jugador ya inició sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico y nuestra institución brindará información sobre su evolución”, finalizó el comunicado.

La recuperación total del ‘Depredador’ podría durar entre dos a cuatro semanas, lo que hace prácticamente imposible que llegue al clásico ante la ‘U’ que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre.