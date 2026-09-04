El cuadro ‘íntimo’ reveló el parte médico de Paolo Guerrero previo al duelo ante Juan Pablo II en Chongoyape. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
El cuadro ‘íntimo’ reveló el parte médico de Paolo Guerrero previo al duelo ante Juan Pablo II en Chongoyape. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
Por Redacción EC

¡Malas noticias! Alianza Lima reveló el parte médico en el que detalla la lesión sufrida por Paolo Guerrero durante el duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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