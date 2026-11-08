Alianza Lima afrontará un partido clave del Torneo Clausura con varias modificaciones obligadas en su equipo. A pocas horas de visitar a Los Chankas en Andahuaylas, el club confirmó que Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez no estarán disponibles, un escenario que representa un nuevo problema para el técnico Pablo Guede.

Las tres ausencias fueron confirmadas mediante un comunicado médico difundido por la institución blanquiazul. Garcés presenta una fractura de los huesos propios de la nariz, lesión que sufrió tras un fuerte choque durante el encuentro ante Cienciano. Por su parte, Huamán quedó fuera por un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo.

El caso de Jairo Vélez también sorprendió al comando técnico, pues el volante tenía posibilidades de integrar la formación titular. El futbolista sufrió una distensión traumática del vasto externo del muslo derecho, luego de resentirse de una molestia que ya había presentado frente a Cienciano y recibir un nuevo golpe durante un entrenamiento.

📃 Parte Médico. https://t.co/VL0v1AX2EE — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 8, 2026

De esta manera, Guede tendrá que reorganizar su alineación para visitar a un rival que buscará hacerse fuerte en casa. Las bajas llegan en un momento determinante para Alianza Lima, que necesita sumar en Andahuaylas para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

Además del compromiso ante Los Chankas, los tres jugadores tampoco podrán participar en los amistosos de la selección peruana ante Bolivia, que se jugará este viernes 13 de noviembre. Según informó el club, Garcés, Huamán y Vélez ya realizan trabajos de fisioterapia bajo supervisión del departamento médico.

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