Alianza Lima venció 2-1 a Cusco FC en el Garcilaso de la Vega y volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura. Los blanquiazules sumaron 19 puntos y se pusieron a tres unidades del líder Sporting Cristal, a falta de seis fechas para finalizar el campeonato.

Este nuevo panorama le ha permitido al equipo de Pablo Guede mirar lo que resta con mayor confianza y optimismo, pero también como un desafío para convertirse en campeón nacional. A partir de aquí, el margen de error es mínimo y cualquier tropiezo podría ser fatal.

De los seis partidos restantes, cuatro serán en Lima y dos en altura. Alianza Lima tendrá que hacerse fuerte en la capital y mantener su buena racha como visitante. De ese total, un duelo será ante un rival directo: Sporting Cristal, que lidera con 22 puntos y mejor diferencia de gol.

Partidos de Alianza Lima

Atlético Grau (Local)

CD Moquegua (Visita)

Sporting Cristal (Visita)

Cienciano (Local)

Los Chankas (Visita)

FC Cajamarca (Local)

Alianza Lima será local ante Atlético Grau, Cienciano y FC Cajamarca, mientras que le tocará visitar a CD Moquegua, Sporting Cristal y Los Chankas. Solo el cuadro rimense pelea por ser campeón, mientras que el resto define otras cosas. Ese es el partido clave para los blanquiazules.

Si el cuadro blanquiazul gana el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional. Caso contrario, jugará los playoffs de la Liga 1. Por ahora, el equipo de Pablo Guede está clasificado a la final directa, tras ganar el Torneo Apertura y ser primero del Acumulado.

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