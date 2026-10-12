Alianza Lima: Conoce el fixture de las 6 fechas finales del cuadro íntimo en el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima: Conoce el fixture de las 6 fechas finales del cuadro íntimo en el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima venció 2-1 a Cusco FC en el Garcilaso de la Vega y volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura. Los blanquiazules sumaron 19 puntos y se pusieron a tres unidades del líder Sporting Cristal, a falta de seis fechas para finalizar el campeonato.

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