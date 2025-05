Pero lo que colmó los ánimos en Matute no fue la derrota que significa un duro golpe para los íntimos en la pelea por el Apertura, sino cómo se dio. O al menos es lo que señalan. Y es que el penal cometido por Carlos Zambrano tras llamado del VAR desencadenó en la expulsión del defensor y de Paolo Guerrero, quien reclamó una falta dentro del área en el primer tiempo. Desencajado, el delantero se le fue encima al árbitro. Al término del partido hizo lo mismo Franco Navarro, el director deportivo del club.

“Como se dio el partido, todos somos testigos de lo que ocurrió. Bruno Pérez se complicó y complicó un partido innecesariamente. Yo tengo un sentir y, más allá de lo que vemos, creo que nos pasa factura no haber ido a la asamblea de la FPF del otro día. No se puede ser tan parcializado y tener tanto miedo. Esto fue una vergüenza”, señaló el directivo antes de pedirle al presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui “ponerse bien los ‘pantaloncitos’”.

La línea siempre fue clara en Alianza: creen que hay algo detrás del arbitraje de Bruno Pérez. Y la razón posiblemente sea su oposición ante los derechos de televisión cedidos a la empresa internacional 1190 Sports. De hecho, el club blanquiazul fue uno de los primeros opositores, incluso perdió un partido por W.O. ante Sporting Cristal en el inicio de la temporada 2023.

La asamblea a la que se refiere Navarro en sus declaraciones fue la que se realizó hace algunos días en la Federación Peruana de Fútbol y en la que, con 56 votos a favor y solo uno en contra, se aprobó la gestión de Agustín Lozano como presidente de la FPF y dieron el visto bueno para algunas reformas en el manejo del fútbol nacional. Alianza Lima no asistió en clara postura negativa. Sin embargo, lo curioso es que Cienciano fue el único club que votó en contra, según el propio gerente general Leonidas Tupayachi.

El día después en Alianza Lima

Casi de inmediato al término del partido, Alianza Lima, a través de sus canales oficiales, anunció una zona mixta para este sábado en la que Néstor Gorosito no tuvo reparos en acusar de manera directa al árbitros por perjudicar a su equipo.

“Lo que nos pasa normalmente en todos los partidos, a los 2 o 3 minutos recibimos una amarilla de forma constante y después vemos todos los partidos y da la casualidad que todos los que pelean arriba se empiezan a perjudicar”, indicó en un primer momento.

“Ustedes como periodistas miren el partido y miren en cada córner como lo agarraban a Guerrero, miren eso y van a ver que uno no miente. Nosotros no podemos hacer nada, pero te genera impotencia y Alianza es un equipo muy grande para que le hagan esas cosas”, añadió el entrenador argentino antes de indicar que se retiró del campo antes de que termine el encuentro porque “me da vergüenza todo lo que está pasando”.

Después fue el turno de Carlos Zambrano, el protagonista del penal a favor de Cienciano que terminó en gol de Christian Cueva y posterior victoria de los cusqueños. “Bruno Pérez me dijo que no era penal, pero luego lo llaman del VAR y cambió de parecer. Se vio sangre y ya se hablaba que hubo contacto, y claro que tiene que existir un contacto, si no jugamos vóley, pero yo salto y levanto los brazos, sin embargo mi intención no es ir a meter un codazo, y ni sé finalmente con qué lo golpeo”, se defendió el central que fue expulsado por segunda vez en el año. La primera fue en ante Talleres de Córdoba por Copa Libertadores.

“Debieron cobrar falta contra mí porque yo estaba de espalda y el jugador de Cienciano nunca gana la pelota. La decisión estaba tomada y no sé quién estuvo en el VAR, pero para mí el VAR es una payasada porque perjudica mucho al fútbol”, agregó.

La insólita rectificación de la CONAR

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer este sábado los audios y videos del VAR sobre la jugada contra Paolo Guerrero en el partido entre Alianza Lima y Cienciano, en el que el atacante blanquiazul reclamó que existió una falta por parte de Jimmy Valoyes cuando se encontraba en el área.

En el material audiovisual, la Conar detalla que el defensa de Cienciano “sujeta” a Paolo Guerrero, “limitándole su movimiento para ir a disputar el balón”.

Sobre el árbitro principal, Bruno Pérez, indican que “no hizo la gestión de prevención y que adopta una mala ubicación solo mirando el balón”, cuando se produjo el agarrón de Valoyes sobre Guerrero.

