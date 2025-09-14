Pablo Ceppelini fue uno de los pocos jugadores de Alianza Lima que se detuvo a dar explicaciones tras la derrota (3-4) ante Deportivo Garcilaso. El uruguayo reconoce que desperdiciaron una buena oportunidad de trepar a los primeros lugares de la Liga 1.

“El partido de hoy era fundamental para ponerse allí arriba. Dejamos pasar una bonita chance, pero no nos podemos quedar en la tristeza de este partido”, expresó el ‘10′, quien también pidió dar vuelta a la página y enfocarse en la U. de Chile.

Alianza Lima cae 4-3 ante Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)

Ceppelini también se refirió a quienes aseguran que Alianza Lima prioriza la Copa Sudamericana por encima de la Liga 1. “Es la ilusión de todos, de los jugadores, de los hinchas. Estamos muy ilusionados con la copa, pero no podemos perder de vista lo que es el campeonato local. Alianza pelea en todos los frentes”, sostuvo.

Asimismo, descartó que el equipo se guarde en el campo pensando en el partido contra U. de Chile. “Partido de copa, hay más gente, es otra cosa, pero salimos todos los partidos a ganar, no es que especulamos o nos guardamos algo para entre semana contra la U de Chile. Todos dan su 100%. A veces sale y a veces no”, dijo.

Por último, lamentó las suspensiones de Renzo Garcés y Carlos Zambrano. “Son dos baluartes atrás y dos jugadores de jerarquía, hoy los extrañamos mucho. Fueron errores defensivos que ellos se encontraron y se llevaron la victoria. Es una derrota que nos golpea”, comentó.

