La noticia de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima ha trascendido las fronteras. Juan José Buscalia, periodista argentino, contó los entretelones del duelo entre los ‘blanquiazules’ y Boca Juniors.

“En Argentina muchos creían que ya se había retirado. El público le había perdido el rastro. Fue sorprendente la manera”, comentó.

A Hernán Barcos todavía le quedan compromisos importantes antes de despedirse de Alianza Lima. El delantero disputará la llave de playoffs frente a Sporting Cristal, serie que define el segundo cupo peruano a la Copa Libertadores 2026.

Estos encuentros serán decisivos para el cuadro blanquiazul, que buscará cerrar el año asegurando su presencia internacional, y Barcos afrontará estos duelos con la motivación de dejar una última huella en Matute antes de su salida oficial.