La espera terminó. Cristian Benavente, un 9 de febrero del 2022, con 27 años encima, confirmó el secreto a voces de los últimos días, estampando oficialmente su firma con Alianza Lima. Esta es la primera aventura del ‘Chaval’ en el fútbol peruano y ya hay bastantes expectativas de lo que pueda hacer con la camiseta blanquiazul. Sin embargo, el comienzo no será nada fácil. Carga en la espalda casi un año de inactividad, por lo que ganarse un lugar dentro del equipo no será una tarea sencilla, menos con varios jugadores queriendo figurar en la lista.

En La Victoria, ya se corea con vigor el nombre de Benavente. La ilusión de los ‘íntimos’ está a tope con un jugador que se ha formado en el Real Madrid. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nuevo refuerzo blanquiazul no juega un partido oficial desde el 26 de febrero del 2021 en la liga de Bélgica con el Sporting Charleroi.

Desde entonces, el ‘Chaval’ no ha vuelto a aparecer en un campo de fútbol. Con el Pyramids, su último club, no tuvo las oportunidades que necesitaba y en Europa ya no había equipos que le acojan últimamente. En ese contexto, el atacante peruano, después de hacer toda su carrera en el extranjero, decidió no perder más el tiempo y aceptar la oferta de Alianza Lima.

Cristian Benavente ya no quiere volver a desaparecer en el radar y qué mejor que estar cerca a la selección peruana, con quien no juega desde noviembre del 2019, en una derrota ante Colombia en un amistoso disputado en Miami. Su intención es volver a una convocatoria de la ‘bicolor’, pero para ello tendrá que esforzarse mucho.

En ese sentido, el objetivo a corto plazo del ‘Chaval’ es recuperar el ritmo competitivo y ganarse el titularato en el esquema de Carlos Bustos. Eso sí, hay varios jugadores delante de él -algunos ya afianzados en el equipo y otros no tanto- con los que tendrá que competir por un cupo.

- Ardua misión-

Alianza Lima se ha reforzado de la mejor forma posible para encarar la temporada 2022. El técnico Bustos podrá variar con muchas piezas claves en su esquema para los desafíos en la liga local y también en Copa Libertadores. Sin duda, habrá mucha pelea en cada zona del equipo, especialmente en la volante y el ataque.

Con Cristian Benavente, el plantel ya está completo. Ahora bien, la posición del ‘Chaval’ no es fija. Dependerá del entrenador ‘íntimo’ en qué lugar lo usa, pues se trata de un jugador polifuncional. Puede aportar tanto en el mediocampo como en la ofensiva del equipo.

Hay que tener en cuenta que Benavente tiene las cualidades necesarias para jugar como enganche, mediapunta, extremo e incluso delantero neto. En ese sentido, Alianza Lima tiene una lista larga de jugadores desde la mitad del campo hacia adelante.

En las redes sociales, el debate generado en la rivalidad por el puesto tiene un nombre especial: Jairo Concha, quien fue uno de los pilares del cuadro blanquiazul en el campeonato nacional conquistado el 2021. Además, a base de buenas actuaciones, el volante blanquiazul se ganó últimamente su primera convocatoria con la selección absoluta.

Si el gran momento de Concha se mantiene, será muy difícil que Benavente ocupe su lugar. Eso sí, en esa zona del campo también tendría que luchar con jugadores como Miguel Cornejo y Pablo Lavandeira , que desean afianzarse en la oncena titular del equipo.

Eso sí, donde más cómodo se siente Benavente es por las bandas o detrás del delantero de referencia, que en este caso sería Hernán Barcos. En una formación de 4-3-3, el ‘Chaval’ podría jugar como extremo por derecha o izquierda, pues maneja ambos perfiles.

Ahí también tendría bastante competencia. Óscar Pinto, Édgar Benítez, Arley Rodríguez, Darlin Leiton, Mauricio Matzuda e incluso Oslimg Mora son los jugadores que pelean por ese puesto. Ninguno, por ahora, tiene el lugar asegurado.

En caso Bustos decida jugar con un 3-5-2, una de sus formaciones favoritas el año pasado, Benavente tendría la gran opción de acompañar a Hernán Barcos, quien se ha afirmado como el delantero neto en Alianza Lima. Eso sí, detrás de él hay más futbolistas que quieren liderar el ataque blanquiazul.

Jefferson Farfán, ídolo indiscutible del club, es uno de los que compiten en esa zona del campo, aunque Bustos lo suele usar más como pieza de recambio. En tanto, en la fila también están Wilmer Aguirre, otro referente de los ‘íntimos’, y Aldair Rodríguez, un hombre que ha demostrado bastante sacrificio y que se quiere establecer definitivamente en la delantera del equipo.

Sea como fuere, Cristian Benavente tendrá bastante rivalidad en cualquier zona del campo. La sobrepoblación en cada línea del equipo le complicará su misión de asegurarse un lugar en el esquema de Carlos Bustos. Dependerá de él y lo que aporte al equipo para que logre consolidarse como una pieza indispensable. El desafío es grande, como se esperaba, y eso para el ‘Chaval’ no representa más que una motivación igual de grande.

