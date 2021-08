Alianza Lima, en la temporada 2020 realizó varios fichajes con la firme intención de pelear el título de la Liga 1 y cumplir un buen papel en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esa línea, una de las grandes contrataciones que hicieron fue la del delantero colombiano Cristian Zúñiga, quien llegó con buen cartel desde el San Francisco de Panamá, donde había sido goleador.

Sin embargo, el ariete no cumplió con las expectativas puestas en su persona: jugó 13 partidos y no anotó ningún gol. Además, debido a las constantes críticas que venía recibiendo, solicitó salir del club ‘blanquiazul’ de manera anticipada. Ahora, varios meses después, este explicó los motivos de su bajo rendimiento.

“Lastimosamente la pandemia hizo que todo se ponga difícil. Me costó la para. Es diferente trabajar en casa que con tus compañeros. La conexión se perdió. La reanudación del torneo me costó”, comenzó diciendo Cristian Zúñiga en un programa de COS Panamá.

“El cambio de técnico (Mario Salas) me afectó porque me cambiaron de posición. Entré en desconfianza y eso me jugó mal. Jugaba cinco minutos, no era convocado. La hinchada se me vino encima y ya hubo un momento en el que no se podía. Es sumamente exigente la hinchada, el club y el periodismo”, añadió el delantero que actualmente se desempeña en el Club Deportivo Del Este.

Cristian Zúñiga explica su bajo rendimiento en Alianza Lima | Vídeo: @COSPanama

Cabe recordar que Alianza Lima tuvo una nefasta campaña 2020, ya que no solo quedó eliminado de la Copa Libertadores, sino que también perdió la categoría en la Liga 1 por malos resultados. No obstante, a inicios del 2021 se mantuvo en Primera División por una resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Ingresó en lugar de Carlos Stein, que hoy en día disputa la Liga 2.

