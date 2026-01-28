Alianza Lima: ¿Cuál es el plan para desvincular a los futbolistas implicados en el caso Hotel Hyatt y cuánto le costaría al club?

¿Peña es la excepción?

El Comercio pudo confirmar que tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco no continuarán en Alianza Lima bajo ninguna condición. En el caso de Sergio Peña, el área legal todavía continúa evaluando el grado de implicancia que tuvo en la indisciplina, pues de la denuncia se encargará la justicia de Montevideo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

No está descartado que Sergio Peña continúe vinculado al club; sin embargo, esto no implica que pueda seguir en el primer equipo, sino que se busque una solución alternativa como cederlo a préstamo a otro equipo.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco se pronunciaron por denuncia de abuso sexual. (Foto: Alianza Lima / Composición)

Mutuo acuerdo o despido

En el caso de Miguel Trauco y Carlos Zambrano sí se tiene la consigna de desvincularlos por completo. En ese caso, ambos futbolistas podrían apelar a que se está ejecutando un incumplimiento de contrato o despido intempestivo, lo que traería consigo un proceso mucho más largo y engorroso en una temporada en la que Alianza Lima, más bien, necesita solucionar contra el tiempo para seguir con su planificación deportiva.

Es por eso que todo conduce a que la salida del mutuo acuerdo sería lo más conveniente para ambas partes. Por el lado del club, porque es lo más rápido para culminar el vínculo con los implicados, y por el lado de ellos, para poder quedar libres y así fichar por algún otro club que requiera de sus servicios. Sin embargo, nada es gratis.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados de Alianza.

Para llegar a un acuerdo, los futbolistas son conscientes que de pueden pedir cierta cantidad de dinero a Alianza Lima por la rescisión unilateral, más allá de que la salida se esté dando por rompimiento del reglamento de disciplina interno, debido a que esta medida también compete a sus derechos laborales.

Según pudo conocer El Comercio, uno de estos dos jugadores está solicitando el equivalente a su contrato de todo el año, es decir, entre 11 y 12 sueldos, cada uno equivalente a más de 30 mil dólares para el mutuo acuerdo. Sin embargo, desde el lado del club se ha mandado una carta de preaviso de despido a ambos jugadores y esto correspondería también a una indemnización.

De otro lado, el club tiene como arma la posible ejecución de una demanda por daños y perjuicios a la imagen del club en tanto a sus relaciones con las marcas y los contratos de publicidad con los que cuenta. Esto, sin duda, tampoco convendría a los jugadores implicados.

De momento todavía no se conoce cuál es el mundo estipulado para cada uno de los casos ni si alguna de las partes ha cedido. Sin embargo, el despido directo o la rescisión de contrato por mutuo acuerdo son las soluciones que el club evalúa.

Cabe recordar que hubo un caso parecido en el 2023 cuando Alianza Lima decidió desvincular a Christian Cueva por acto de indisciplina pero el futbolista y sus abogados decidieron apelar a sus derechos laborales y el club ‘íntimo’ no quiso pagar una indemnización mayúscula (que iba acorde al sueldo del jugador), por tanto, siguió contando con el jugador incluso cuando públicamente ya había decidido separarlo. En este caso, y considerándose de un caso mucho más grave y delicado, no planifican ceder.

******