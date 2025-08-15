Los dirigidos por Néstor Gorosito buscan su clasificación en Copa Sudamericana y meterse a la pelea por el Torneo Clausura.
Los dirigidos por Néstor Gorosito buscan su clasificación en Copa Sudamericana y meterse a la pelea por el Torneo Clausura.
Redacción EC
Redacción EC

sigue a paso firme en la competencia internacional y sacó ventaja en su serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Quito, pero no puede perder el paso en la competencia local.

LEE TAMBIÉN: Universitario: ¿Qué partidos se le vienen a los cremas antes del receso por fecha FIFA?

Los dirigidos por Néstor Gorosito tienen tres duelos clave en los próximos días y el primero será este sábado 16 de agosto ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Una vez culminado el encuentro ante el club de Tarma, los blanquiazules se enfocarán en el choque de vuelta ante los ecuatorianos, el miércoles 20, para sellar su pase a los cuartos de final de la Sudamericana.

MIRA: Jorge Fossati explicó cambio de Rodrigo Ureña: “Tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo”

Como se recuerda, con doblete de Alan Cantero, Alianza Lima se impuso 2-0 en Matute.

En tanto, antes del receso por Eliminatorias, los íntimos de La Victoria jugarán el clásico del fútbol peruano ante la ‘U’ en el estadio Monumental el domingo 24 de agosto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC