Alianza Lima sigue a paso firme en la competencia internacional y sacó ventaja en su serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante la Universidad Católica de Quito, pero no puede perder el paso en la competencia local.

Los dirigidos por Néstor Gorosito tienen tres duelos clave en los próximos días y el primero será este sábado 16 de agosto ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Una vez culminado el encuentro ante el club de Tarma, los blanquiazules se enfocarán en el choque de vuelta ante los ecuatorianos, el miércoles 20, para sellar su pase a los cuartos de final de la Sudamericana.

Como se recuerda, con doblete de Alan Cantero, Alianza Lima se impuso 2-0 en Matute.

En tanto, antes del receso por Eliminatorias, los íntimos de La Victoria jugarán el clásico del fútbol peruano ante la ‘U’ en el estadio Monumental el domingo 24 de agosto.

