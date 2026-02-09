Atención, Alianza Lima: ¿cuándo llega 2 de Mayo y cómo le fue el fin de semana en Paraguay?

Luego de vencer a Comerciantes Unidos en Matute, Alianza Lima ahora centra su atención en su siguiente objetivo y quizá el más importante hasta hoy: recibir a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Los blanquiazules están obligados a remontar una llave en contra y conseguir la clasificación a la proxima ronda.

De hecho, en Matute tienen entre ceja y ceja al rival, que venció 1-0 en la ida y vendrá a Lima a sostener su ventaja. El cuadro paraguayo ya tiene planificado cómo serán su travesía para aterrizar en nuestro país.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: @Club2deMayo)

2 de Mayo llega hoy por la noche a Asunción y dormirán en un hotel de la capital paraguaya. Posteriormente, saldrán de madrugada con destino a Lima para aterrizar hacia las 10:30 a.m. del martes 10.

La confianza es alta en el equipo que dirige Eduardo Ledesma, pues consideran que están en la capacidad de lograr su clasificación en Matute. Eso sí, su desempeño en el campeonato local no ha sido del todo bueno.

En cuatro fechas disputadas, 2 de Mayo ha conseguido apenas dos puntos y es antepenúltimo en la liga paraguaya. El sábado pasado igualó 0-0 con Cerro Porteño, mientras que el otro punto lo consiguió en el 1-1 ante Olimpia. ¿Podrá dar el golpe ante Alianza Lima?

