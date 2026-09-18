Por Fernanda Huapaya

Cuando sonó el pitazo final del encuentro momentos después de que Alianza Lima recibiera el 1-2 a manos de Universitario de Deportes en Matute, las caras en el banquillo ’íntimo’ eran de preocupación. No solo se había perdido el clásico que podía resucitarlos en la disputa por el Torneo Clausura, sino que el problema iba más a fondo: el cuarto partido consecutivo sin ganar y la segunda derrota seguida en condición de local. Alianza Lima nunca estuvo en tan mal momento deportivo, ni siquiera en el turbulento inicio de año que tuvo.

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