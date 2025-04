El Pipo es canchero. Su melena, cada vez más reducida y jaspeada por las canas, le da una apariencia noventera que se completa con el chicle y el gesto pícaro, listo para acompañar a esa frase que soltará frente a la prensa y que blindará al equipo al asumir el protagonismo en la previa. Bustos, en cambio, es un obsesivo del análisis con un máster en diplomacia y docencia, un caballero cuya armadura es la táctica y la prudencia. Son dos estilos a primera vista disímiles, pero cuidadosamente cautivadores. En especial si se trata de verlos enfrentados en un clásico en el que no vale ser agua tibia. Felizmente, para el hincha, si en algo se parecen Néstor y Fabián es que a los dos los seduce el fulgor de la victoria.

Gorosito y la urgencia

Pipo ha sabido domesticar la desconfianza que lo acompañaba durante la pretemporada, producto de sus últimos antecedentes como entrenador. Su público desgano por las tecnologías para entrenar hicieron pensar que sería un líder que decide basado únicamente en sus experiencias.

La figura artesanal con la que fue estereotipado, sin embargo, sufrió un giro notable entre la Fase 1 y la Fase 3 de la Libertadores, tiempo en el que se dio el lujo de eliminar al Nacional de Asunción, a Boca Juniors y a Deportes Iquique. El Pipo pasó de ser un fracasado a una eminencia que entremezcla poderosamente su olfato con la ciencia aplicada al fútbol.

La dura derrota en Tarma por el torneo local y luego la inesperada caída ante el Libertad paraguayo dejaron toda esa magia bajo sospecha.

Las dudas, obligadamente y bajo presión, deben resolverse ahora en este primer clásico del año, el que será también el primero para Gorosito como entrenador de Alianza Lima y cuyo historial reciente obliga a una victoria contundente luego de un 2024 plagado de triunfos cremas.

El pipo es un obsesionado a su manera. No cree en lo que él llama biri-biri. Cree más bien en el fútbol y no le tiembla la mano para organizar o reorganizar su camerino en beneficio del grupo. Para eso tiene su experiencia como futbolista, sus años con ídolos y un apellido que impone respeto.

Néstor Gorosito. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Bustos, el campeón

A Fabián Bustos le ha tocado lidiar con la presión del éxito. Tras el bicampeonato durante el Centenario y un juego evolutivamente positivo, el hincha ha puesto en evidencia sus ansias por un triunfo que supere las fronteras. Y he ahí la Libertadores.

El gran problema es que los rivales de turno son también oponentes que bien podrían minar las expectativas. Ahí está el River Plate de Gallado, el Independiente del Valle y el Barcelona, estos dos últimos de Ecuador y de prestigio reciente en la Copa muy superior al de los cremas.

La ‘U’ de Bustos sigue siendo intratable como local en el Torneo Local, aunque como visitante tampoco es una pera en dulce. En la última visita, la crema venció 1-0 con Bustos en el banquillo y le costó la cabeza a Restrepo en febrero del 2024. Eso sí, el partido se disputó en el Nacional y no en Matute.

Y es que el clásico también decide la suerte de los técnicos.

El técnico Fabián Bustos posa junto al trofeo a "mejor equipo masculino 2024" que ganó Universitario de Deportes en las votaciones de los Premios DT El Comercio 2024. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio) / Joel Alonzo

Antecedentes en los clásicos

Gorosito fue un gran 10 en el fútbol. Su arte no solo era natural, sino que también fue el artífice para su conversión en ídolo de San Lorenzo. Como entrenador sin embargo, el balance dirigiendo clásicos no le es muy atractivo. El Pipo no gana un clásico desde hace cuatro años.

La última vez que dirigió en un clásico fue en el 2023, como entrenador del Colón de Santa Fe. Ahí enfrentó solo una vez el clásico santafesino ante Unión, partido que igualó 0-0 el 1 de octubre de ese año. Al año siguiente, con Tigre, nunca pudo enfrentar un clásico.

Entre fines del 2021 y el 2022 dirigió a Gimnasia La Plata y dirigió tres clásicos ante Estudiantes. En todas las ocasiones empató. En el 2020 tuvo un paso corto por el Olimpia de Paraguay, donde enfrentó a Cerro Porteño en dos ocasiones sumando dos empates. Sin embargo, en el segundo empate terminaría ganando y siendo campeón por definición de penales.

Su última victoria en un clásico data del 28 de febrero de 2021, cuando Olimpia le ganó 2-0 a Cerro Porteño. Desde entonces han pasado ya poco más de cuatro años. Este sábado estará obligado a cortar esa mala racha con urgencia.

Los últimos clásicos de Gorosito

Partidos Score Fecha Resultado Colón vs. Unión 0-0 01/10/2023 Empate Gimnasia vs. Estudiantes 1-1 05/06/2022 Empate Gimnasia vs. Estudiantes 1-1 20/03/2022 Empate Gimnasia vs. Estudiantes 4-4 05/12/2021 Empate Olimpia vs. Cerro Porteño 0-1 03/12/2020 Derrota Olimpia vs. Cerro Porteño 1-1 22/12/2020 Empate Olimpia vs. Cerro Porteño 2-0 28/02/2021 Triunfo

El historial de Bustos en clásicos es mucho más auspicioso. Por lo menos durante su estadía en Perú. Como técnico de Universitario, el argentino ha dirigido dos clásicos ante Alianza Lima con igual número de triunfos.

Bustos supo debutar con un triunfo (0-1) en el Nacional, en febrero del 2024. La revancha también sería suya (2-1) con el clásico disputado en el estadio Monumental. es decir, Bustos hizo los números perfectos ante los íntimos: en casa, de visita, siempre ganó.

“Los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan”, fue la frase de Bustos previo al último clásico. Por ahora, ha cumplido con lo que parece ser su regla más importante.

Este sábado será la primera vez que Bustos visite Matute.