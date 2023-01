Será una especia de revancha para Daniel Ahmed. Es un entrenador que vive fútbol y basa su trabajo en mucha información. Criticado por su paso por la Federación Peruana de Fútbol (FPF - divisiones menores) y por el 2020 con Alianza Lima, hay buenos comentarios hacia él cuando de jugadores se trata. Ahora lidera al Atlético Grau en una temporada donde apuntan a un torneo internacional.

—¿Qué fue lo que más le atrajo del proyecto de Grau para que decida volver a Perú?

Sí, para volver necesitaba un proyecto realmente que tuviera pasión, rico en estructura, objetivos. Y Atlético Grau está en un momento de desarrollo muy interesante. El presidente Arturo Ríos junto a su equipo de trabajo están maquinando un Grau importante para el futuro y eso fue lo que interesó para venir.

—Imaginó que también influyó lo que hizo Atlético Grau la temporada pasada...

Se dieron varias cosas. Como dices, primero conocer el club. Está bien manejado, se respira un ambiente de mucho respeto y muy humano. Hay objetivos dentro del club de transformarse a futuro en un Independiente del Valle y eso entusiasma, porque hay un gran grupo de trabajo. Me sorprendió Grau, el crecimiento y los avances que lleva. Todo eso me llevó a aceptar venir, ya que es un proyecto que entusiasma.

—Apuntan a ser como Independiente del Valle... ¿nos podría detallar?

Grau tiene un buen trabajó de scouting que hizo que el plantel que se formó el torneo pasado no fuera fruto de la casualidad, sino del trabajo interno del club. Grau está adquiriendo un terreno acá en Piura donde busca desarrollar una estructura deportiva para el fútbol profesional y menores. Hoy cuenta con un lugar que no es propio, pero posee dos canchas, una con riego. Tiene un equipo médico donde hay tres fisioterapeutas que trabajan de la mejor manera. Se crearon áreas de nutrición, desarrollo humano, asistencia social. Asimismo, tiene un área de prensa y marketing. En resumen, hay áreas de soporte que permiten que el plantel, comando técnico y el fútbol puedan desarrollarse de la mejor manera. Además, integramos un área de scouting dentro de la sede social porque tiene una infraestructura interesante donde se puede agrupar las diferentes áreas de desarrollo deportivo del club. Estamos creando la secretaría técnica. Es un club que está buscando desarrollarse deportivamente y esos son desafíos que aparte de la dirección técnica me interesa ayudar con un grano de arena poder aportar a ese desarrollo.

—Grau mantuvo la base de su plantel e incorporó nombres interesantes como Milessi, Mora, Vivanco....

Atlético Grau venía de hacer un buen Clausura con una base de jugadores interesantes, por eso el armado se trabajó en equipo. Andrés Ríos, quien está como Gerente Deportivo, junto al jefe de equipo y yo trabajamos diariamente en la confección del plantel, respetamos la primera línea de esa buena campaña que tuvieron. Agregamos varios jugadores que en el análisis le van a hacer muy bien al plantel, sobre todo jugadores que ya conocía, la mayoría con proceso de selección. Eso no es un tema menor porque está dentro de una problemática formativa que hay en el Perú. Estos jugadores que tienen proceso de selección tienen una buena formación y hoy sentimos que son jugadores con mucho potencial a desarrollar para el crecimiento personal y por ende crecimiento del equipo y de la propia institución.

—¿Imagino que con todo eso, el objetivo es pelear el título o clasificar a un torneo internacional?

Siempre los sueños son los máximos y este equipo lo que va a buscar en cada partido, ya que el fútbol hay que manejarlo con mucha humildad y no hay que hacer falsas promesas. La intención de este equipo es claramente buscar ganar cada partido y soñar con levantar la Copa, pero, como te digo, uno no puede hacer promesas porque el fútbol no siempre tiene lógica. Pero sí uno puede hablar de cuáles serán las intenciones del equipo en cada partido que juegue.

—Luego de su salida en la Unidad Técnica de Menores en la FPF no ha habido una continuidad de trabajo. Estuvo Ernesto Arakaki y ahora asume el cargo José Guillermo Del Solar. ¿Cómo ve ese panorama en el fútbol formativo con Chemo y lo que puede aportar a favor de la selección peruana?

Yo a Chemo lo veo como una persona muy capaz. He seguido su trabajo desde hace tiempo y es un trabajo muy serio, muy profesional, conoce muy bien el medio local. Pienso que tiene la capacidad y el conocimiento del medio para entender los cambios que hay que hacer. De todas maneras, hay algo que es clarísimo y está a la vista de todos, el fútbol peruano, mientras que no tenga categorías menores, pero inferiores de verdad, no inventadas en las regiones, no va a llegar al objetivo. En cada región las academias tienen que trabajar para el club profesional de la región, promoviéndole jugadores, pero para que esto ocurra, la Federación Peruana de Fútbol le tiene que dar categoría a las menores del fútbol profesional. ¿De qué manera? Obligándoles a tener sub 13, sub 15, sub 17 y reserva. Pero en un torneo a nivel nacional, donde solo pueden jugar los clubes de primera y segunda. De esa manera, se va a hacer una categorización de los clubes profesionales y todo el fútbol va a trabajar para construir jugadores profesionales. De esa manera habrá una línea de carrera con un chico de 13 años que vive en Piura que va a ir al Grau porque tiene las categorías y juega contra Alianza, Universitario, Cristal. Que se cuenten con Licencias que controlen de verdad y que se cumpla en cada región los estándares de calidad del lugar donde se entrena. Que haya bolsas de trabajo para comando técnico, fisioterapeutas y todo ese mundo laboral del fútbol que necesitamos para que Licencias se cumpla.

—Luego del Sudamericano Sub 20, Chemo será el entrenador del equipo. ¿Cómo toma que sea el encargado de planificar y también de dirigir?

Yo pienso que el desarrollo y el destino de un país no está en la ocupación que tenga una sola persona. Esto se trata de un trabajo de equipo donde se desarrolle todos los aspectos deportivos en menores. En este caso, Chemo puede desde sus ideas y visión generar este desarrollo teniendo a gente capaz, desarrollando torneos juveniles a nivel nacional de equipos de Primera y Segunda División, generando controles de Licencia para el desarrollo de los clubes en sus respectivas regiones, para que los jóvenes tengan un correcto ámbito de desarrollo, ya sea en infraestructura, en entrenadores, educación. Pero esto no va a depender de Chemo, sino de un equipo multidisciplinario que de enero a diciembre trabaje arduamente.

La Liga 1

—Debuta con Alianza Lima, en Piura, ¿Imagino que al ser local siente la presión de conseguir un resultado positivo?

Es un partido de inicio muy lindo porque es un rival muy importante, es el último campeón y como te decía, si queremos tener objetivos máximos dentro del club empezar contra un rival de estas características está muy bueno, porque nos va a permitir poder demostrar nuestra evolución. Vamos a demostrar el valor de nuestros jugadores, que sentimos que tenemos un plantel importante de jugadores con mentalidad ganadora, valientes que tienen ganas de enfrentar estos desafíos para ir a buscar esos objetivos que te decía, de consolidar a Grau en lo deportivo durante esta temporada 2023.

—En lo personal, ¿ve cómo una revancha enfrentar a Alianza por lo que le sucedió en 2020?

No. El 2020 fue un año muy difícil para Alianza Lima. Ese año el Fondo Blanquiazul asumió las riendas del club, una institución que venía con muy poco proceso en el desarrollo deportivo. Esa fue la misión por las que nos contrataron y fueron 20 días de noviembre que tuvimos que sumir en una debacle deportiva. Yo de Alianza tengo los mejores recuerdos, porque el año que estuve supe entender lo que una institución poderosa, con tanta hinchada y gente, no solo en Lima, en todo el país. Es una institución de respeto, pero ya necesitaba un cambio. Tener infraestructuras internas y siento que trabajamos arduamente durante 11 meses para ese tema. Por suerte Alianza salió campeón el 2021 y volvió a salir campeón el 2022. Pienso que algo contribuimos en esos meses que trabajamos en el desarrollo deportivo del club para que eso ocurra.

Lo que viene El campeonato peruano está de vuelta y en el siguiente video conocerás el calendario de partidos que se jugarán en la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2023.

—¿En Atlético Grau también se preocupará mucho por el estilo de juego o luego de lo que sucedió en Alianza se ha vuelto más pragmático?

Lo de Alianza, en el análisis personal, fueron 20 días en el que jugábamos un partido cada tres días. Un equipo gastado donde los cuatro extranjeros le habían dicho adiós. Se fueron los uruguayos, se había lesionado el central venezolano. Un equipo totalmente diezmado. Terminó jugando con tres o cuatro juveniles. Sobre el estilo, el fútbol es uno solo y tiene la fase de duración y de elaboración y ningún equipo puede saltar el desarrollo de esa fase. En la elaboración confía en que su equipo sepa jugar en salida, en balón largo, sepa tener equilibrio defensivo, sepa presionar, sepa manejar el balón parados. Todos esos temas que hay en el fútbol moderno.

—¿Y cómo ha trabajado con Grau en estas semanas de entrenamiento?

El equipo ha trabajado muy bien a cargo del profesor Daniel Pezo, que es un gran profesional. Hubo una gran predisposición del plantel y por eso nos sentimos muy conformes del trabajo que estamos haciendo dentro del plantel. Tenemos mucha ilusión, expectativa, muchos sueños y esperamos el pitazo inicial de Alianza para empezar a cumplir este sueño.

—¿Qué estuvo haciendo luego de su última experiencia en Alianza Lima?

Estuve haciendo un desarrollo en Canadá en el 2021. Siempre en el fútbol, uno tiene que estar actualizándose. Estuve haciendo unos cursos en una escuela del Barcelona sobre diferentes temas del fútbol y siempre es lindo capacitarse. Uno ama el fútbol y todo lo que se refiere al mundo del fútbol.

—¿Usted cree los jales del torneo peruano levantará el nivel en este 2023?

Perú tiene una ventaja que económicamente tiene un poderío por sponsors y eso hace que el jugador, por ejemplo el futbolista argentino, lo vea como una buena plaza, más sabiendo cómo vive la problemática de Argentina a nivel país y eso hace que permita que llegue a Perú buenos jugadores. Eso muchas veces enriquece y ayuda a contagiar generando un crecimiento porque mejora la competencia. Pero si esa competencia la seguimos reforzando con un desarrollo interno, el futbol peruano puede llegar a tener un nivel muy alto. Tenemos que cerrar esos 360 grados terminando de crear un desarrollo interno que permita al Perú luchar por lo que puede ser, porque talento no le falta, gente capaz no le falta, porque hay peruanos muy capaces no solo futbolísticamente, sino entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, profesionales del fútbol, que necesitan una buena estructura de desarrolla para poder insertarse y mostrar los capaces que son.