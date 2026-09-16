Por Fernanda Huapaya

Para muchos, el mejor fichaje en la historia de la Liga Femenina peruana. Daniela Montoya, capitana, mundialista y olímpica con la selección colombiana, llegó a Alianza Lima como uno de los principales refuerzos para esta temporada tras su salida de Gremio hace un mes. Y de inmediato respondió: lleva dos goles con la camiseta blanquiazul. En conversación exclusiva con El Comercio, la mediocampista de 35 años habló de su llegada al fútbol peruano, sus objetivos con el cuadro blanquiazul y en qué momento la encuentra este nuevo reto.

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