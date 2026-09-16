Para muchos, el mejor fichaje en la historia de la Liga Femenina peruana. Daniela Montoya, capitana, mundialista y olímpica con la selección colombiana, llegó a Alianza Lima como uno de los principales refuerzos para esta temporada tras su salida de Gremio hace un mes. Y de inmediato respondió: lleva dos goles con la camiseta blanquiazul. En conversación exclusiva con El Comercio, la mediocampista de 35 años habló de su llegada al fútbol peruano, sus objetivos con el cuadro blanquiazul y en qué momento la encuentra este nuevo reto.

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Asimismo, reveló que en este mismo mercado de pases recibió una propuesta de Universitario de Deportes para poder disputar la Copa Libertadores. Sin embargo, decidió rechazarla y apostar por Alianza Lima, club al que busca sacar campeón nacional a final de temporada.

—¿Qué te convenció de llegar a Alianza Lima y qué sabías del club antes de llegar?

Primero que nada, quiero enviar un saludo a todo el país y a la gente de Alianza por todo su apoyo, me hacen sentir como en casa desde el primer momento. Lo que me convenció fue el proyecto tan ambicioso de siempre apostar por el fútbol femenino. Es el equipo más ganador y tiene una historia increíble no solo en el fútbol femenino, también en el masculino. Sé de la responsabilidad de estar aquí.

—¿Cómo se dio el primer contacto?

Sisy Quiroz siempre me ha querido traer, hace años ya me había buscado y estuve cerca de llegar, pero no se dio en ese momento. Ahora, cuando estaba en Gremio, ella me contactó, siempre valoré que siempre estuvo ahí y me ayudó también contándome del proyecto.

—Llegaste de Gremio, seguramente conversaste con Raphinha...

Sí, ella me comentó sobre el club y el tiempo que estuvo aquí. Sé que hizo cosas muy importantes y ganó títulos, además de aprender bien el español (risas). Obviamente también es bueno saber cómo estaban las cosas recientemente.

Universitario vs Alianza Lima Femenino EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la final de vuelta de la Liga Femenina 2025.

—Vienes de ganar Liga de Nacionales, has participado en Mundiales y Juegos Olímpcios, ¿qué Daniela está hoy en Alianza Lima?

Estoy en una etapa deportiva diferente porque ya he tenido la oportunidad de vivir muchos torneos internacionales con mi selección y dejar el fútbol femenino en lo alto. Me siento en buen momento en el que quiero tranquilidad y aportar desde donde me toque. Todo lo que he vivido también se lo quiero dar al club porque siempre se puede mejorar. Quiero que los hinchas conozcan mi juego y se enamoren.

—¿Cómo te describirías en la cancha?

Mi juego es de mucha visión, de leer el partido y de ser inteligente para poner a jugar a las demás compañeras ya sea en lo defensivo u ofensivo. Eso es lo que vengo a aportar y sé que es un equipo con un proceso de varios años, así que también quisiera ayudar como líder.

—Has sabido ser capitana incluso de tu selección, ¿te ves como capitana en Alianza Lima?

No me veo como capitana aquí, pero creo que el liderazgo también puede salir de forma natural y con el ejemplo. Respeto a quiénes están de capitanas de antes, porque conozco sus historias y las he enfrentado con anterioridad. Sé lo que han trabajado y eso lo respeto.

—¿Qué te parece la liga femenina peruana? ¿Es como te la imaginaste?

Siento que ha mejorado mucho, este último año lo he seguido más por Geraldine Cardona que he jugado con ella en muchos equipos. He visto que han tenido muchos cambios, ya no solo es Alianza o Universitario, sino que también es más parejo. Creo que hay que seguir invirtiendo para que todos mejoren su nivel y que sea más atractivo para la gente. Es importante que lleguen jugadores referentes para que la industria crezca.

—¿Cómo ha sido tu primer mes con el club?

Cuando llegué sentí ese cariño y esa tranquilidad que buscaba. Ya conversé con mis compañeras y el cuerpo técnico y ya sé cómo es el proyecto y la estructura de la liga.

¡𝗩𝗲𝗻𝘁𝗮𝗷𝗮 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗮𝘇𝘂𝗹! ⚪🔵



Alianza Lima vence parcialmente a Atlético Andahuaylas con gol de cabeza de Daniela Montoya. ⚽️



📸 ITEA Sport#LigaFemeninaApuestaTotal#LaLigaDeLasGuerreras pic.twitter.com/R4oyJGc199 — Liga Femenina ApuestaTotal (@ligafemlfpp) September 6, 2026

—¿Cómo se trasciende en el fútbol femenino?

Siento que hay que seguir apoyando porque necesitamos oportunidades y condiciones. Creo que Perú tiene una buena estructura de competencia, pero también depende de que, por ejemplo, muchas jugadoras solo tengan que jugar fútbol y se dediquen a eso porque elevaría el nivel, no solo para la selección, sino para la liga nacional. Sé que muchas tienen aparte otros trabajos.

—¿Cuál es tu personalidad dentro de la cancha?

Trato de guiar y ordenar el equipo, de hablarles a mis compañeras y siento que me gusta más expresarme dentro que fuera de la cancha.

—¿Existe alguna presión por ser considerada el mejor fichaje de toda la Liga Femenina en Perú?

No siento que sea presión por eso, uno viene a aportar con humildad no solo en el juego sino afuera. En tanto a nombres, también estuvo Catalina Usme que es un fichaje de lujo y creo que eso ayuda para que crezca la liga porque en el mundo se ve. Trato de disfrutar, es un trabajo que me lo he ganado con muchos años y confío en que todo salga bien.

—¿Tuviste otras ofertas antes de llegar a Alianza?

Sí. Realmente tuve propuestas de otros clubes muy importantes, incluso del mismo Universitario de deportes para jugar la Copa Libertadores. Pero tomé la decisión de venir a Alianza por su proyecto y las personas que siempre estuvieron ahí. Soy una persona que siempre he sido agradecida y honesta cuando doy mi palabra. Quería venir a vivir el proyecto y sé que la hinchada blanquiazul es diferente y especial.

—Es decir, preferiste a Alianza incluso por encima de la Libertadores

Sí, es una decisión que puede ser difícil de tomar por tratarse de Libertadores, pero yo lo decidí así porque ya había dado mi palabra y eso vale más que nada. Siempre fue importante que quisieran contar conmigo y yo sabía que en algún momento iba a llegar. Sisy estuvo siempre pendiente de mí y movió las cosas, así que estoy muy agradecida por eso. Eso tiene mucho valor.