De Duarte a Advíncula: cómo se explican los ocho fichajes y cómo sería el once de Alianza Lima con mundialistas en Rusia 2018

Alianza Lima es el club que ha sumado sus refuerzos con mayor celeridad y, ante la noticia de que el cupo de extranjeros se ampliará a siete sin restricciones, todavía evalúa incorporar uno más. En total, el cuadro victoriano ha fichado a Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Jairo Vélez, Luis Ramos, Federico Girotti, Mateo Antoni y, a falta de su oficialización, Luis Advíncula. ¿Cuáles han sido los criterios de la Gerencia Deportiva para esta numerosa incorporación y por quiénes ha pagado más?

Alianza Lima inició su pretemporada para la temporada 2026 en el que afrontará la Liga 1 y Copa Libertadores. (Foto: Club Alianza Lima / X)

Fichaje por fichaje

En tanto a Alejandro Duarte, cabe recordar que la llegada de un portero era necesaria considerando la salida de Ángelo Campos como suplente de Guillermo Viscarra. El portero fue contratado tras su salida de Sporting Cristal y su vínculo es por tres años.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Por el lado de D’Alessandro Montenegro también se efectuó un contrato largo de tres años. El lateral derecho que militaba en ADT llegó a La Victoria luego de la salida de Guillermo Enrique y el préstamo de Marco Huamán a Cienciano. Sin embargo, semanas después llegó Luis Advíncula, quien se perfila a ser el titular en el puesto.

Alianza Lima oficializó a Alejandro Duarte para formar parte de su plantel del 2026. (Foto: Alianza Lima)

El lateral izquierdo Cristian Carbajal sí se hizo un pago de alrededor de 150 mil dólares por la cláusula de salida del futbolista de Sport Boys. Con esto, el lateral izquierdo pudo llegar a un acuerdo con Alianza Lima y firmar por tres años. Su llegada fue natural luego de la salida de Ricardo Lagos en dicha posición.

Jairo Vélez, exfutbolista de Universitario de Deportes que pertenecía a UCV, también se pagó una cláusula de salida de alrededor de 250 mil dólares para que pudiera llegar a Alianza Lima por tres años. El volante llegó ante la salida de otro en dicha posición como Pablo Ceppelini.

En el caso de Luis Ramos, el dueño del pase era Cusco FC. Por tanto, el club victoriano negoció con los ’dorados’ para adquirir el 80% del pase del futbolista. El precio exacto se desconoce, pero se conoce que ronda los 700 mil dólares a más. El vínculo con el futbolista es también por tres temporadas y se trataba de un puesto a reforzar tras las salidas de Hernán Barcos y Matías Succar.

Federico Girotti habla sobre sus planes con Alianza Lima (Foto: Alianza LIma TV)

El delantero Federico Girotti es, sin duda, la gran apuesta de Alianza Lima en este mercado, ya que pagó alrededor de 1,2 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista a Tallares de Córdoba. Asimismo, el contrato del atacante de 26 años es por tres temporadas y, al igual que en el caso de Ramos, su puesto era uno a reforzar tras las salidas de Hernán Barcos y Matías Succar.

Por su parte, el defensor uruguayo Mateo Antoni llegó de Argentinos Juniors en calidad de préstamo por una temporada con opción a compra. De efectuarse esta medida, se trata de un desembolso de más de 1 millón de dólares para obtener el pase del futbolista. En su caso, si bien no hubo la salida de Carlos Zambrano, Renzo Garcés o Gianfranco Chávez, de todas formas Pablo Guede consideró necesaria la llegada del defensor central que también puede hacer de lateral izquierdo.

Fuentes cercanas al club le confirmaron a El Comercio que Luis Advíncula le ha hecho saber a Alianza Lima que desea firmar con ellos, tras desvincularse de Boca Juniors. / Robbie Jay Barratt - AMA

Por último, Luis Advíncula llegó en condición de libre luego de desvincularse de Boca Juniors y se le hizo un contrato de dos temporadas con opción a uno más. Su posición era una de las más urgentes de reforzar debido a la salida de Guillermo Enrique y el préstamo de Marco Huamán a Cienciano.

Como se ha repasado, Alianza Lima optó por hacer contratos de tres años a todos su fichajes, a excepción de Luis Advíncula que tiene dos años con opción a uno más. Por tanto, desde la Gerencia Deportiva apelan a que sean futbolistas de un proyecto de largo aliento o, de no quedarse, que les pueda dar réditos económicos como en el caso de la compra del pase de Luis Ramos y Federico Girotti. Se trata de un mercado que reúne nombres que se traducen en apuestas y otros que, de mayor edad, que ya son muestra de jerarquía por su experiencia en la selección o en el exterior.

Los mundialistas en Alianza Lima

Considerando a la generación mundialista, más allá de si fueron o no a Rusia 2018, se debe considerar a Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Alejandro Duarte Sergio Peña, Luis Advíncula, Pedro Aquino y Paolo Guerrero. En total, ocho futbolistas que han sabido vestir la ‘blanquirroja’ en su mejor pasado reciente.

Si bien todavía no se conoce qué tipo de once probará Pablo Guede ni el sistema que utilizará, en caso de utilizar a todos los mundialistas se trataría de un equipo al que solo le faltarían tres puestos por llenar.

Por tanto, un hipotético once considerando a los mundialistas y los nuevos fichajes se trataría de Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Mateo Antoni, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Jairo Vélez, Sergio Peña; Eryc Castillo (plantel pasado), Kevin Quevedo (plantel pasado) y Paolo Guerrero.

******