(Foto: Jesús Saucedo / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Del microbús al estadio lleno

Álvaro Schmitt tenía 16 años cuando, guitarra en mano y mucha confianza, empezó a subirse a los microbuses a versionar canciones de Charly García o Soda Stereo. Entre su repertorio, siempre había espacio para alguna canción de barra de Alianza Lima, club del que se hizo hincha desde que pisó Matute por primera vez diez años atrás. En el 2014, Álvaro se propuso costear un pasaje para ir a ver un partido de Alianza Lima contra Barcelona de Ecuador en Guayaquil y, tras contarle a los pasajeros cuál era su objetivo, muchos llegaban a conmoverse y, varias propinas de por medio, logró su cometido. Aunque el resultado no fue el esperado y los tres goles en contra dolieron más de regreso a casa.

Sin embargo, la idea de hacer música de Alianza Lima continuó rondando y, hoy en día, a sus 28 años, se unió a Manuel Gonzáles y Tony Rojas, dos músicos de profesión y tribuneros ‘íntimos’, para conformar 1901, la primera banda de rock aliancista que ya lleva 14 temas compuestos, entre temas de barra y propios, y que logró cantar a estadio lleno en la ‘Noche Blanquiazul’ y ‘Tarde Blanquiazul’ de este año.

“Hace muchos años, cuando Facebook estaba más de moda, lo que hacía para poder conocer a más gente del ámbito musical era agregar gente y así fue como empecé a seguir a Mariano y Tony, porque conocía a sus bandas. No habíamos conversado, pero nos referenciábamos. Tiempo después, hace poco más de un año, publiqué que quería formar una banda aliancista y ambos me contestaron”, cuenta Álvaro Schmitt, vocalista y guitarrista de la banda, en su casa de San Borja que también sirve como lugar de ensayos para 1901.

Las condiciones para sumarse a 1901 eran claras: ser músico de profesión y aliancista tribunero. Por su parte, Mariano Gonzáles, guitarrista y docente de 32 años, fue el primero en sumarse, mientras que tu Tony tuvo que aguardar en la lista de espera. “Le pregunté a Álvaro cómo podía unirme a la banda y me dijo que ya estaban completos, que ya tenían a otro guitarrista. Pero ese músico no iba mucho a los ensayos y faltó a una primera tocada que tenían programada, entonces me llamó para suplirlo y desde entonces me quedé en la banda”, cuenta Tony, guitarrista profesional y productor musical de 33 años.

“El primer concierto tocando juntos para aliancistas fue a fines de julio del año pasado en el conocido rooftop de la Calle San Cristóbal afuera de Matute. Fue una experiencia increíble y desde entonces no paramos. En enero sacamos el tema Ilusiones, canción que se hizo muy popular en YouTube y tuvimos una constancia de sacar un tema cada semana, eso hizo que ahora tengamos alrededor de 14 canciones”, cuenta Álvaro Schmitt.

Tiempo después, en enero del 2024, la publicación de la realización de la ‘Noche Blanquiazul’ en el Estadio Nacional hizo que los tres integrantes se ilusionen con, por fin, hacer música en vivo para su club. “Tuvimos que tocar la puerta, les propusimos el show con canciones propias y de la barra, y se dio. Tocamos en el estadio y fue una gran experiencia hacerlo para la presentación del plantel y con toda la hinchada. Esa misma semana viajamos al Mansiche para la ‘Tarde Blanquiazul’ en Trujillo, que también fue una locura. Luego hemos podido tocar en el Fan Fest de la explanada de Matute durante la Copa Ciudad de los Reyes, pero sin duda el sueño es estar en la misma cancha, algo que no se pudo dar en la primera parte del año por la sanción”, comenta Álvaro Schmitt.

Lima, 19 de julio 2024 Sesión de fotos a banda "1901 Rock Aliancista". Fotos Jesús Saucedo / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Algo más que una banda

“Desde el inicio la idea es que se forme un proyecto sostenible en el tiempo con gente que se dedique a la música y sea aliancista, no somos una banda de aficionados que se junta a ensayar de vez en cuando y que comparten el mismo equipo”, reitera Manuel Gonzáles. Por su parte, Tony Rojas agrega: “El concepto de la banda es que queremos hacer algo que perdure, para mí la música no es un tema de fin de semana, sino que es mi trabajo y dedicación diaria. No es un hobby y menos si se trata de hacer música para Alianza Lima”.

Sin duda, los días de ensayo y horas de convivencia fortalecieron el vínculo entre los tres integrantes y, si bien empezaron a tocar juntos hace relativamente poco tiempo, pronto se volvieron también compañeros de tribuna: “Antes cada quien iba por su lado al estadio, ahora vamos juntos a Sur y creo que hemos encajado muy bien”, cuenta Álvaro Schmitt.

Pero, más allá de los partidos del fin de semana, el cariño del hincha de Alianza Lima y aparecer en las redes sociales de Alianza Lima, 1901 se ha propuesto un objetivo más profundo. “No solo es tomarse el tiempo de versionar la canción de la barra, producirla y sacarla, además de eso también hacemos un trabajo importante con la revalorización de la historia de Alianza Lima, entonces tenemos que informarnos sobre su cultura musical, respetarla y crear sobre eso”.

“Es importante conocer a los ídolos, la identidad del club y la historia en general. Tratamos de difundir el aliancismo a través del rock, porque hemos pensado muchas veces en cuánta de la gente que va al estadio o que sigue al equipo sabe realmente de la historia y cultura tan grande que tiene Alianza Lima. Entonces nos damos ese trabajo de investigar, aprender y crear sobre eso, por eso es tan importante dedicarse a la música y conocer del tema”, cuenta Álvaro Schmitt.

La historia íntima

“Mi hinchaje por Alianza Lima parte de un tema netamente familiar. Mi papá me llevó al estadio desde que era muy niño y me enamoré de los colores desde aquel momento”, cuenta Manuel Gonzáles en tanto a su primera aproximación con el club ‘íntimo’.

Por su parte, Tony Rojas comenta que su cercanía parte de la pelota: “Mi tema no es tanto familiar, sino por el fútbol y el barrio. De niño salía a ‘pelotear’ con mis amigos y varios de ellos eran de Alianza Lima. Como me gustaba tanto, estuve en la academia del club desde los diez u once años, fue entonces cuando aprendí más de su historia y me hice mucho más hincha”.

Para Álvaro Schmitt la pasión nació de un encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal cuando tenía seis años y su tía ‘Pocha’ lo llevó a la tribuna oriente: “En mi familia nadie era hincha de Alianza, pero mi tía sí y era vecina de la Unidad Vecinal de Matute, entonces me llevó al estadio cuando tenía seis años y desde entonces me enamoré del club”.

A partir de sus historias, los integrantes de 1901 buscan expresar a través de su profesión, la música, su pasión por Alianza Lima y dejar cada vez más temas que resuenen en los parlantes del estadio Alejandro Villanueva, en un rooftop en la calle San Cristóbal o en el mismo Estadio Nacional. Rock peruano hecho de hinchas para hinchas.