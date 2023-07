Los finales nunca son buenos. Por eso justamente son finales. Y el de Chicho con Alianza ha sido un caso más por cómo se dio, cómo fue la historia detrás de su despido. “Hubiese querido tener una conferencia de prensa en la institución para despedirme de la gente, la hinchada y agradecerles” , dijo, muy sentido, el entrenador. “Pidió una conferencia de prensa, pero institucionalmente consideramos que no era recomendable”, afirmó Bellina. Los gestos dicen más que mil palabras.

Lo cierto es que después de diez meses, Salas se va de Alianza Lima con un Clausura, un Apertura y una Liga 1 Betsson bajo el brazo. Llegó al club como jugador en 2001 para levantar cuatro títulos nacionales, luego volvió en 2015 para seguir los procesos como todo entrenador, con paciencia, esperando su oportunidad mientras trabaja en las divisiones menores y luego como asistente técnico. Hoy, casi ocho años después, se despide del lugar que lo abrazó durante mucho tiempo.

En un día en el que ambas partes de la historia dieron su versión, a continuación analizaremos los puntos en común que tocaron. ¿Coincidieron en sus palabras? ¿Cuál fue el sentir de ambos?

Técnicos con mejor promedio

desde 2001 Promedio Año Salida Paulo Autori 71.01% 2001 Renuncia Guillermo Salas 69.23% 2023 Despido Gustavo Costas 63.48% 2003-04 Renuncia Carlos Bustos 60.75% 2021-22 Despido Fuente: Israel Zárate

Rendimiento

“La decisión se basa principalmente en el rendimiento deportivo. En los últimos partidos vimos que los rendimientos, tanto colectivos como individuales, no eran los que esperábamos. Eso sumado a que si bien los resultados macros fueron buenos, en los últimos partidos no. Alianza solo ganó cuatro de los últimos 12 encuentros”, fue la explicación de José Bellina para el despido de Guillermo Salas.

El gerente deportivo se refirió a los últimos doce partidos contando Liga 1 como Copa Libertadores, en los que Alianza solo le ganó a Binacional, Garcilaso, Grau y Municipal, y perdió contra Melgar, Binacional, ADT, Mineiro, Paranaense y Boys, además de los empates ante Cristal y Universitario. Cabe recordar que en los duelos ante los arequipeños y los tarmeños, el técnico decidió poner suplentes pensando justamente en los cotejos internacionales.

La crisis de resultados

en Alianza Resultado Torneo vs. Melgar | visita 2-1 Liga 1 vs. Libertad | local 2-1 Libertadores vs. Binacional | local 6-1 Liga 1 vs. ADT | visita 2-1 Liga 1 vs. Mineiro | local 1-0 Libertadores vs. Garcilaso | local 3-2 Liga 1 vs. Grau | local 2-0 Liga 1 vs. Paranaense | visita 3-0 Libertadores vs. Municipal | visita 1-0 Liga 1 vs. Cristal | local 0-0 Liga 1 vs. Boys | visita 1-0 Liga 1 vs. Universitario | local 0-0 Liga 1

“(José Bellina) me explicó que fue por el funcionamiento del equipo, que no estoy de acuerdo. Se lo dije a él y a (José) Sabogal (administrador del club)” , replicó Salas. Sea por lesiones u otros temas, Alianza bajó su rendimiento en los últimos partidos. Sufrió para vencer a un Deportivo Municipal en crisis y con muchos juveniles, perdió contra Boys y se salvó de caer ante Universitario. “Gracias a Dios no se perdió”, dijo tras el clásico Carlos Zambrano.

“Queremos un equipo activo, propositivo, valiente, que el enfoque sea atacar, atacar y atacar. Que el público esté emocionado más allá del resultado. Buscamos un perfil en caso ganemos, pero si eso no pasa, nos sintamos satisfechos” , lanzó Bellina. Ese perfil era el que tenía el equipo de Salas en la recta final del Clausura 2022 en el que acumuló nueve victorias y solo dos derrotas, anotando 24 goles y recibiendo apenas seis. Sin embargo no lo replicó en los últimos partidos de este 2023. En sus primeros cinco partidos por el Clausura, por ejemplo, el equipo íntimo marcó apenas tres goles y tuvo un promedio de tres remates al arco.

Rival Posesión Remates Pases Salvadas Balones perdidos vs. Grau

2-0 39% Total: 12

Al arco: 6

Fuera: 5

Bloqueados: 1 300

73% efectivos (219) 2 113 vs. Muni

1-0 51% Total: 8

Al arco: 2

Fuera: 4

Bloqueados: 2 315

82% (257) 1 118 vs. Cristal

0-0 44% Total: 12

Al arco: 1

Fuera: 8

Bloqueados: 3 277

67% (185) 1 147 vs. Boys

0-1 63% Total: 10

Al arco: 2

Fuera: 5

Bloqueados: 3 385

77% (298) 5 141 vs. Universitario

0-0 46% Total: 6

Al arco: 4

Fuera: 1

Bloqueados: 1 308

68% (208) 4 142 Fuente:

Sofascore

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: la potencia del fútbol femenino que va por el histórico tricampeonato y lo que debemos imitar en Perú

Caso Christian Cueva

“Creo que debimos darle a Christian un mejor contexto para que triunfe”, analizó José Bellina sobre Cueva, el jugador que le estaría costando a Alianza Lima cien mil dólares pero que hasta el momento apenas ha dado una asistencia y fue separado del equipo por una indisciplina hace algunas semanas.

“Christian después de eso se ha estado entrenando bien”, señaló Salas. Cueva tiene contrato hasta el 31 de agosto y su futuro aún no está decidido, lo que da pie a que pueda renovar hasta fin de año. “Cometió un error y lo saben todos. Lamentablemente era algo que no nos gustó que sucediese. Yo creo que él, antes de eso, puso mucho de su parte para que las cosas salieran bien, pero no salieron así. Se cuidó, pero no hubo los resultados que él y nosotros esperábamos” , contó Bellina.

‘Aladino’ volvió en el clásico ingresando en la última media hora de juego, pero no rindió como el hincha esperaba. Ahora tiene, por lo menos, cinco partidos más antes de finalizar su contrato y seguramente el cuerpo técnico que llegue decidirá si continuará contando o no con él en su proyecto.





Christian Cueva Números en 2023 en Alianza Lima Liga 1:

Partidos: 11 (6 de titular) Minutos por juego: 44 Goles: 0 Remates por partido: 0.5 Asistencias: 1 Grandes chances creadas: 0 Efectividad de pases: 85% Posesión perdida: 7.7 Duelos ganados: 52%

Copa Libertadores:

Partidos: 5 Titular: 2 Minutos por juego: 50 Goles: 0 Asistencias: 0 Remate por juego: 0.4 Grandes chances creadas: 0 Efectividad de pases: 81% Pesesión perdida: 8.8 Posesión ganada: 0.4 Duelos ganados: 45%

Fuente: SofaScore

Gestión de vestuario

“Siento que mi mensaje sí llegaba (al vestuario). Sino no hubieran rendido como lo hicieron el ‘Mono’ (Ángelo Campos), Franco Saravia, Franco Zanelatto, Yordi Vílchez… Pablo Míguez, a quien no me canso de nombrarlo, lo pongo en un pedestal junto con Carlos Zambrano, Jairo Concha, Zanelatto, Yordi”, comentó Guillermo Salas sobre su relación con los jugadores. Lo llamativo es que no mencionó a Hernán Barcos, el que para muchos es el líder en el vestuario aliancista.

De hecho, el entrenador nombró a los jugadores que lo llamaron tras enterarse de su despido y tampoco mencionó al ‘Pirata’ ni Christian Cueva, y al único extranjero que sí nombró fue Pablo Sabbag. “Me llamaron Oswaldo Valenzuelas, Carlos Montoya, Franco Saravia, Cristian Benavente desde España, Ítalo Espinoza, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Pablo Sabbag, Josepmir Ballón… hasta ahí”, dijo.

José Bellina, ante la consulta de una posible influencia de Hernán Barcos en la decisión de la dirigencia aliancista con respecto a Guillermo Salas, dijo: “Los jugadores pueden tener posturas, opiniones, pensar lo que les parezca. No tienen ningún tipo de injerencia en las decisiones que yo tomo. No hay influencia de ellos para que esta decisión se haya tomado”.

“No estamos cómodos adentro de la cancha, por momentos no sabemos como resolver ciertas situaciones”, comentó Hernán Barcos tras el clásico. Una declaraciones que causaron mucha polémica en el mundo aliancista.