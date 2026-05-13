Fue tras el recordado 2-2 entre Alianza Lima y Sao Paulo en el Morumbí que Piero Cari parecía haber dejado de ser una promesa para convertirse, a sus 17 años, en una realidad que se asentaba en el titularato. Hoy, con la mayoría de edad cumplida, ni siquiera figura en la banca de suplentes del victoriano hace tres partidos. Si el año pasado generaba ilusión la proyección del ‘potrillo’ de Tacna, esta temporada, más bien, genera desconcierto por su casi nula participación en el primer equipo sin contar con ninguna lesión. ¿Qué pasó?

Piero Cari en el 2026

Como se recuerda, el primer partido que disputó Piero Cari fue el 4 de febrero en el debut y derrota por 1-0 de Alianza Lima ante Dos de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores. En aquel encuentro, el volante de 18 años fue titular y gozaba de la confianza de Pablo Guede.

A la semana siguiente, el 11 de febrero, aguardó en el banquillo de suplentes e ingresó en los últimos 8 minutos para la eliminación del cuadro ‘íntimo’ ante los paraguayos tras igualar por 1-1. Sin duda, no se vio un buen desempeño de Cari en aquella llave pero, a decir verdad, tampoco del resto de un equipo que todavía parecía no encontrarse como sí lo hace hoy.

Piero Cari. (Foto: Alianza Lima)

Después todo le vino en picada. Fue suplente ante Sport Huancayo y Comerciantes Unidos, no viajó al duelo ante Alianza Atlético, no ingresó contra Sport Boys y reapareció en el triunfo por 1-0 ante UTC por 27 minutos.

A La fecha siguiente, jugó 12 minutos en la recordada victoria de 3-1 ante FBC Melgar. Luego, no fue convocado ante Deportivo Garcilaso, fue suplente ante Juan Pablo II y Universitario de Deportes, y no fue convocado en las últimas fechas.

Es decir, Piero Cari suma un total de 68 minutos en la llave ante Dos de Mayo y 39 minutos en lo que va del Torneo Apertura: 107 minutos en lo que va de la temporada. Además, cuenta con el perjuicio de que en dicha zona del campo Alianza Lima parece haber encontrado ya a los jugadores desequilibrantes para las funciones de volante interior: Jairo Vélez y Alan Cantero.

Piero Cari. (Foto: Getty Images)

Razones de su ausencia

Desde el entorno de Piero Cari indican que esto se debe únicamente a decisión técnica y no responde a ningún llamado de atención ni especie de ’castigo’ por alguna indisciplina, como se dejó entrever en algunos medios.

Asimismo, desde el lado de Alianza Lima coinciden con esa versión, pero también agregan que se debe a que el jugador no está físicamente en el punto al que Pablo Guede le gustaría en comparación con el resto de sus jugadores. Por eso, Cari viene entrenándose de manera ardua para poder llegar a una forma óptima que le permita volver a ser tomado en cuenta considerando que apenas tiene 18 años.

Desde ambos lados se descarta que se trate de alguna especie de ’congelamiento’ por mala conducta; por el contrario, este desplazamiento responde a motivaciones deportivas y a que, para Pablo Guede, el futbolista debe ponerse atléticamente bien.

Deseo de la directiva

Por supuesto que la situación de Piero Cari preocupa en la interna de Alianza. Más allá de las razones que su ausencia en los campos, sigue siendo parte del proyecto de exportación en el club blanquiazul.

Fernando Cabada, administrador del club lo dejó claro. “Es parte del equipo, en este momento no está dentro de las sociedades que encuentra Pablo en la cancha con otros jugadores, pero es un chico que está ahí todavía”, aseguró el directivo.

En Alianza creen que el talento del joven volante puede servir en el equipo. “Nos interesa que siga con nosotros porque es de nuestra cantera”, agregó Cabada.

Sobre la situación del jugador en estos momentos, Fernando Cabada confirmó que aún pertenece al primer equipo.

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