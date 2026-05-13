Por Fernanda Huapaya

Fue tras el recordado 2-2 entre Alianza Lima y Sao Paulo en el Morumbí que Piero Cari parecía haber dejado de ser una promesa para convertirse, a sus 17 años, en una realidad que se asentaba en el titularato. Hoy, con la mayoría de edad cumplida, ni siquiera figura en la banca de suplentes del victoriano hace tres partidos. Si el año pasado generaba ilusión la proyección del ‘potrillo’ de Tacna, esta temporada, más bien, genera desconcierto por su casi nula participación en el primer equipo sin contar con ninguna lesión. ¿Qué pasó?

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