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Resumen

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Kluiverth Aguilar actualmente juega en el Minnesota United de la Major League Soccer.
Kluiverth Aguilar actualmente juega en el Minnesota United de la Major League Soccer.
Por Marco Quilca León

En marzo de 2020, cuando Kluiverth Aguilar apenas tenía 16 años, Alianza Lima anunció la venta del lateral al City Football Group por una cifra cercana a los 2,5 millones de euros. En 2021, ya con 18 complidos, fue enviado al Lommel SK de Bélgica y se convirtió en una de las transferencias más importantes de un jugador peruano al extranjero. Era, también, el comienzo de una tendencia que en los siguientes años tendría nuevos protagonistas: futbolistas de la Liga 1 que salían directamente hacia Europa sin pasar antes por otro mercado sudamericano.

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