Desde entonces, 18 jugadores dejaron el torneo peruano para continuar sus carreras en Europa. Algunos fueron vendidos como grandes proyectos, otros llegaron en busca de una oportunidad y hubo quienes encontraron rápidamente un nuevo destino. Pero existe un dato que obliga a mirar este fenómeno con más detenimiento: ocho de ellos, el 44,4%, ya regresaron a la Liga 1.

El último en emprender ese camino hacia Europa es Sebastián Osorio. El futbolista colombo-peruano de 18 años dejó Universitario a mediados de este año para incorporarse al Sporting de Portugal. Mediocentro ofensivo o extremo, comenzó su aventura en las divisiones menores del club lisboeta, en una operación que vuelve a poner sobre la mesa el interés europeo por los jóvenes formados en el fútbol peruano.

Osorio representa, además, el perfil que el mercado parece buscar cada vez con mayor frecuencia: juventud, margen de crecimiento y una inversión relativamente accesible. Antes de él, otros adolescentes como Aguilar, Didier La Torre, Nicolás Amasifuén, Gabriel Soto, Bassco Soyer y Víctor Guzmán también dieron el salto siendo menores de 20 años. Pero salir es una cosa. Consolidarse, otra.

Jugadores peruanos vendidos directamente a Europa:

Edad en la que se fue Club de procedencia Club al que fue Dónde juega hoy 2020 Rodrigo Vilca 21 D. Municipal Newcastle (Inglaterra) C. Unidos Matías Succar 21 D. Municipal LASK (Austria) Cienciano Didier La Torre 18 Alianza Lima FC Emmen (Países Bajos) Cienciano 2021 Kluiverth Aguilar 18 Alianza Lima Lommel SK (Bélgica) Minnesota United (Estados Unidos) 2022 Aldair Fuentes 24 Alianza Lima Fuenlabrada (España) Cusco FC Fernando Pacheco 23 Cristal FC Emmen (Países Bajos) Deportivo Garcilaso Gonzalo Sánchez 22 Alianza Lima FC Emmen (Países Bajos) FK Babrungas (Lituania) 2023 Luis Iberico 25 Melgar Riga (Letonia) Cristal Jesús Castillo 22 Cristal Gil Vicente (Portugal) Esperance Tunis (Túnez) 2024 Joao Grimaldo 21 Cristal Partizán (Serbia) Sparta Praga (R. Checa) Nicolás Amasifuén 19 Alianza Lima FC Slovácko (R. Checa) CD Moquegua 2025 Gabriel Soto 18 Cristal Santa Clara (Portugal) Santa Clara (Portugal) Bassco Soyer 18 Alianza Lima Gil Vicente Sub 23 (Portugal) Gil Vicente Sub 23 (Portugal) Jefferson Cáceres 23 Melgar Sheffield United (Inglaterra) Melgar Víctor Guzmán 19 Alianza Lima Sporting Lisboa Sub 23 (Portugal) Sporting Lisboa Sub 23 (Portugal) Adrián Ugarriza 28 D. Garcilaso Hapoel Ironi Kiryat (Israel) Hapoel Ironi Kiryat (Israel) Franco Zanelatto 25 Alianza Lima OFI Creta (Grecia) Melgar 2026 Sebastián Osorio 18 Universitario Sporting (Portugal) Sporting (Portugal)

El primer salto no garantiza quedarse

El 2020 fue un año particular. Rodrigo Vilca pasó de Deportivo Municipal al Newcastle de Inglaterra con 21 años; Matías Succar hizo lo propio desde Municipal al LASK de Austria; y Didier La Torre dejó Alianza Lima para incorporarse al Emmen de Países Bajos. Cuatro futbolistas en un mismo año abrieron una ruta que hasta entonces había sido poco habitual para los jugadores de la Liga 1.

Dos años después, Aldair Fuentes, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez continuaron esa tendencia. Fuentes, con 24 años, fue de Alianza Lima al Fuenlabrada español; Pacheco, de Sporting Cristal al Emmen; y Sánchez, también desde Alianza, siguió el mismo destino neerlandés.

Aldair Fuente, presentado como refuerzo del Fuenlabrada de España. (Foto: @CFuenlabradaSAD)

En 2023 llegaron los casos de Luis Iberico y Jesús Castillo. El primero pasó de Melgar al Riga de Letonia con 25 años. El segundo, con apenas 22, fue transferido de Sporting Cristal al Gil Vicente portugués.

Y luego apareció una nueva generación. Joao Grimaldo, Nicolás Amasifuén, Gabriel Soto, Bassco Soyer, Jefferson Cáceres, Víctor Guzmán, Adrián Ugarriza, Franco Zanelatto y, finalmente, Osorio.

El listado muestra algo evidente: el mercado europeo ya no busca únicamente futbolistas consolidados. También observa cada vez más a los juveniles de la Liga 1. Sporting de Portugal, Gil Vicente, Santa Clara, Partizán, Slovácko y otros clubes han encontrado en el campeonato peruano una fuente de jugadores jóvenes con potencial de desarrollo.

🇵🇪🇵🇹 Luís Pinto, DT del primer equipo de Gil Vicente, llenó de elogios a Bassco Soyer: 🗣️ "Ya ha entrenado con nosotros y todos aquí estamos contentos de que sea internacional (debut con la Selección Peruana). Todos los jugadores sueñan con esto cuando son jóvenes, es un logro fantástico". 🗣️ "Tiene que seguir haciendo su trabajo. Regresó de una lesión de codo sufrida en la tercera sesión de entrenamiento y se integró inmediatamente, aunque no pudo seguir el ritmo del proceso inicial, pero volvió. Tiene que seguir luchando por su puesto, pero su debut es una prueba de su competencia y calidad". — Momento Deportivo (@MDeportivope) October 9, 2026

Sin embargo, el camino de regreso también es significativo. De los 18 futbolistas que salieron directamente desde la Liga 1 hacia Europa desde 2020, ocho ya volvieron al torneo peruano. Aguilar, Rodrigo Vilca, Matías Succar, Aldair Fuentes, Fernando Pacheco, Luis Iberico, Joao Grimaldo y Jefferson Cáceres son parte de ese grupo según la situación actual proporcionada.

Algunos regresaron después de no encontrar continuidad. Otros cambiaron de club varias veces antes de volver. También existen casos en los que la experiencia europea sirvió para ampliar su recorrido profesional, aunque finalmente terminaron nuevamente en el fútbol peruano.

Europa como destino, pero también como filtro

El 44% de retornos no necesariamente significa que las transferencias hayan sido un fracaso. Esa sería una lectura demasiado simple. Para un futbolista de 18, 19 o 20 años, llegar a Europa significa ingresar a un entorno competitivo completamente diferente: nuevas exigencias físicas, culturales, tácticas y, en muchos casos, la necesidad de adaptarse lejos de su familia.

El verdadero problema está en qué ocurre después de la venta. Una transferencia puede representar un ingreso importante para el club peruano y abrir una puerta para el jugador, pero si no existe una ruta clara de desarrollo, el salto puede terminar siendo únicamente eso: un salto.

El caso de Aguilar es ilustrativo. Fue transferido siendo muy joven al City Football Group y pasó por Bélgica antes de continuar su carrera en Estados Unidos. No todos los jugadores de aquella primera camada tuvieron una trayectoria similar.

Con Víctor Guzmán 🇵🇪 como titular y Sebastián Osorio 🇨🇴🇵🇪 desde el minuto 60, el Sporting CP Sub-23 cayó 1-0 ante Estoril por la fecha 8 de la Liga Next Gen U23. #VíctorGuzmán #SportingCP #Estoril #FútbolPeruano #LaBicolor https://t.co/NZSvtIkuZI — Deporte Libre (@DeporteLibre_Pe) October 9, 2026

La lista de los últimos años también muestra que todavía es demasiado pronto para saber qué ocurrirá con los más jóvenes. Soyer, Guzmán, Soto y Osorio recién están dando sus primeros pasos. Lo mismo ocurre con aquellos que permanecen en Europa y todavía buscan consolidarse.

Ahí aparece el gran desafío para la Liga 1. Vender jugadores jóvenes a Europa es una señal positiva. Significa que existe talento y que los clubes pueden convertirse en vitrinas para mercados más grandes. Pero el éxito del modelo no debería medirse únicamente por la cantidad de transferencias realizadas, sino también por cuántos futbolistas logran permanecer, competir y crecer al otro lado del océano.

Desde Aguilar hasta Osorio han pasado seis años y 18 historias diferentes. El número más llamativo, sin embargo, no está solamente en las ventas: ocho regresaron a casa.

Europa sigue siendo el gran sueño para el futbolista peruano. El siguiente paso será conseguir que ese sueño no termine demasiado pronto.

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