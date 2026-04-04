Por Marco Quilca León

El viernes por la noche, el fútbol peruano volvió a quebrarse. En la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima, lo que debía ser una muestra de aliento previo al clásico terminó en tragedia. Un hincha falleció y decenas resultaron heridos, según los últimos reportes, en medio de un banderazo que se salió de control. El dolor, otra vez, se instaló en la tribuna. Y con él, la inevitable memoria: el fútbol peruano ya ha estado aquí antes.

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