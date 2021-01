Conforme a los criterios de Saber más

Alianza Lima aún no conforma su equipo para enfrentar en la cancha su primer duelo en la Liga 2 el 2021, pero ya casi completa su nómina para encarar otro partido, más complicado y determinante, en territorio europeo. Tito Ordoñez, quien conoce a diestra y siniestra los anhelos más íntimos de Alianza Lima, nos cuenta el convencimiento legal que reina puertas adentro de Matute para alcanzar la misión de conseguir la permanencia con su demanda ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Según la visión del delegado blanquiazul, el desenlace de este proceso destaparía los intereses y las irregularidades que abundan en las oficinas de Videna.

-Se agotaron todas las instancias en Perú, ahora Alianza Lima apunta al TAS...

Claro. Nosotros hemos hecho una investigación y conversado con muchos abogados de derecho deportivo en Latinoamérica. A partir de eso, se tomó una decisión de escoger a un estudio europeo. El club lo hará oficial en los próximos días. Se llegó a un acuerdo con ellos durante los primeros días de enero y hubo un gran cambio de información, porque desconocían la labor totalitaria con la que se maneja la FPF en el Perú. Ahora, acudir al TAS está dentro del reglamento de Licencias. De modo que lo teníamos presente en caso no se haga justicia. Razonablemente los diferentes estudios coincidieron que deberíamos tener un resultado exitoso que favorezca a Alianza Lima en particular y al fútbol peruano en general.

-¿Por qué crees que beneficiará al fútbol peruano?

Porque en los últimos veinte años, el fútbol peruano ocupa el último lugar de Sudamérica en competiciones de clubes. Por tanto, es indispensable que se produzca un cambio a todo nivel. Tenemos que entender que las normas y los reglamentos deben cumplirse. No están para que las acaten unos e incumplan otros, de acuerdo a la amistad que se tenga con distintas autoridades.

Tito Ordóñez confía plenamente en que el TAS fallará a favor de Alianza Lima. (USI)

-¿Priman los intereses por encima de las convicciones?

Es la realidad. Por ejemplo, por qué se le va a pagar el sueldo mensual a Deportivo Llacuabamba, cuando ellos mismos (la FPF) impidieron que ese equipo tenga derechos por transmisión televisiva. Eso trajo como consecuencia que también se paguen a otros clubes como Carlos Stein. Cuando a Agustín Lozano le preguntaron de dónde sacó ese dinero, dijo que era un tema absolutamente reservado de la Federación. Lo afirmó hace algunas semanas en un programa de televisión. Definitivamente todo es una consecuencia del sistema de futbol informal, chicha y ambulante que nos domina.

-Este proceso será largo, pero ¿Alianza va con la certeza de lograr su cometido?

Sí. Da vergüenza tener que acudir a un ente internacional cuando esto se debió solucionar en Perú. Se van a destapar muchas cosas.

-¿Qué cosas? ¿Cuáles son las pruebas más alarmantes?

Específicamente en el caso de Carlos Stein. No cumplieron con los pagos de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre ni nunca. ¿Qué hizo la Federación? Cuando a Stein ya no le correspondían multas económicas, sino deportivas, decidieron no sancionar los incumplimientos de los meses expuestos. Simplemente optaron por privilegiar la deportividad, que no es otra cosa que respetar solo el resultado en el campo de juego. A su vez, el reglamento exigía que tenían que pagar AFP, CTS y sueldos de los jugadores en fecha. Pero Carlos Stein nunca cumplió lo indicado en las normas y no le quitaron puntos. Lo que quiere decir que la FPF violó el reglamento que ellos mismos elaboraron. De manera que las normas tienen un peso jurídico y Alianza Lima está transitando por esa exigencia.

-Con lo expuesto, ¿qué concepto guardan de Romina Fernández y la Comisión de Licencias?

Romina Fernández no honró el sistema de fútbol. Ella es una oficial FIFA. Alianza Lima evaluará su comportamiento y lo pondrá en conocimiento de FIFA. Por más que ella solo cumplió órdenes. De hecho, las resoluciones de la Comisión de Licencias, que sancionaron a Carlos Stein, durante todos los meses, están rectificando que nunca hubo un cumplimiento por parte del club pero que solo le aplicaron multas. Es decir que la sanción fue emitida, pero violaron el reglamento y castigaron como ellos quisieron.

-¿Recuerdas alguna situación similar?

No te olvides que en 2017 ocurrió algo parecido. Real Garcilaso es denunciado por Alianza Atlético y Juan Aurich, porque ponen en campo a un jugador que ya no tenía contrato (Carlos Neumann) . La FPF estaba presidida por Edwin Oviedo y su vicepresidente era Agustín Lozano. A Garcilaso le quitaron puntos. Lozano dice que no sabía nada. No se enteró que nosotros (Alianza Lima) ingresamos al proceso porque estábamos luchando deportivamente con Garcilaso. Éramos afectados directamente. Ahora, ellos dicen que solo puede apelar el equipo al que sancionan. Pero eso claramente no existe en la norma. Carlos Stein no va a quejarse porque fueron ellos los beneficiados. Es una sanción que no merecen. Es ilegal. Es una vergüenza.

-¿Dan los tiempos para poder jugar en Primera?

Claramente sí. Hay procedimientos que fueron idóneos para que haya un fallo de acuerdo a ley. Si uno de los litigantes no tiene la voluntad para que se haga justicia y traba el proceso, el otro puede solicitar medidas que lo protejan y eviten un perjuicio.

-Una medida cautelar...

Exactamente. En la jurisprudencia deportiva internacional hay una enorme cantidad de casos que indican que Alianza Lima está en los tiempos para no verse afectado. No solo estamos persiguiendo quedarnos en Liga 1. Lo primero es que se haga justicia y se falle de acuerdo a los reglamentos.

-¿Si se da la cautelar y finalmente el TAS falla en contra de Alianza?

Si se da la cautelar para jugar Liga 1 en 2021, lo haremos. En caso fallen en contra nuestro, ya se verá más adelante. En su debido momento. En el corto plazo queremos que se falle de acuerdo a la ley deportiva peruana. El objetivo es que se lleve a cabo el proceso con justicia.

-¿No se mira ni de reojo la Liga 2?

En el área administrativa está claro que apuntamos a Liga 2. La obligación de Kattia Bohórquez es ponerse económicamente en Segunda. Es la realidad de ahora. En la institución, en la parte legal, tenemos la convicción al cien porciento que la ley fue vulnerada y que no existe forma que haya un resultado que no beneficie a Alianza Lima.

-Si Alianza gana el caso, ¿marcarían un precedente en el fútbol nacional?

Si el TAS falla a favor de Alianza, va a ser un ejemplo para todas las instituciones que nunca deben arrodillarse ni claudicar. Defender a su institución no es un mérito, es una obligación. Y el fútbol de Perú está en el suelo porque sus clubes no han entendido que son la mayor fortaleza que tiene la Federación Peruana de Fútbol. Se dejan avasallar y eso tiene que terminar.

