Por Fernanda Huapaya

Desde Málaga, una ciudad que conoce bien por su pasado como futbolista y entrenador, Pablo Guede conversó este viernes en exclusiva con Juego en Corto. Lo hizo a miles de kilómetros de Matute y apenas unos días después de haber llevado a Alianza Lima a conquistar el Torneo Apertura 2026. El técnico argentino se encuentra en España para someterse a una intervención quirúrgica que venía postergando desde hace más de tres meses, priorizando su presencia al frente del equipo durante toda la pelea por el campeonato.

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