Desde Málaga, una ciudad que conoce bien por su pasado como futbolista y entrenador, Pablo Guede conversó este viernes en exclusiva con Juego en Corto. Lo hizo a miles de kilómetros de Matute y apenas unos días después de haber llevado a Alianza Lima a conquistar el Torneo Apertura 2026. El técnico argentino se encuentra en España para someterse a una intervención quirúrgica que venía postergando desde hace más de tres meses, priorizando su presencia al frente del equipo durante toda la pelea por el campeonato.

Pablo Guede reveló su molestia por información interna difundida y desmintió versiones que circularon en los últimos días.

La entrevista encontró a un Guede distinto al que suele verse al borde del campo. Lejos de la intensidad de los entrenamientos, las indicaciones a los gritos y la tensión de cada partido, habló desde la calma y la distensión sobre la actualidad de su equipo y toda la unión que tiene con su vestuario. Con el Apertura ya asegurado, el entrenador también decidió desmentir los rumores acerca de alguna hostilidad con la administración de Alianza Lima.

“No tengo ningún problema con Cabada”

Además, Guede se refirió a la polémica que generaron sus declaraciones tras la consagración en el Torneo Apertura, cuando aseguró que no quería compartir la celebración con algunas personas. El entrenador argentino aclaró que sus palabras no estuvieron dirigidas al administrador Fernando Cabada ni a ningún otro directivo en particular.

Pablo Guede elogió a sus jugadores, destacó el trabajo clave en la conformación del plantel y valoró el esfuerzo silencioso de su comando técnico tras la consagración en el Torneo Apertura.

Por el contrario, explicó que su malestar apuntaba a personas dentro de la institución que filtran información y generan situaciones que terminan perjudicando al equipo: “Primero dije que no celebro porque no me gusta, creo que eso es de los jugadores. Y cuando di esas declaraciones, fue porque pasaron varias cosas durante estos cinco o seis meses que estuvimos, pero nada que ver con la administración ni con la gente de arriba. Porque también me llegó que si era contra Fernando Cabada o Salomón Lerner. Con el señor Lerner no tengo el gusto de haber hablado, pero no fue para ellos”.

“Fue porque creo que dentro de lo que es el club Alianza, hay gente que nos hace daño. Y si yo supiera el nombre, no tengan la menor duda que lo hubiera dicho y le hubiera cantado las cosas a la cara”, agregó Guede.

Asimismo, indicó que no solo se trataba de filtraciones, sino también de algunas mentiras: “Inventaron que yo estuve en un partido de Liga 3 fastidioso porque perdimos 4-0, re enojado, y era mentira. Después salió detalles de un entrenamiento mío contado tal cual. Y no es culpa de los periodistas, el problema es quién te contó a ti todo lo que yo iba a hacer. Yo le pregunté a los jugadores al día siguiente cómo había sido el orden de los cambios y no me supieron contestar. Qué casualidad que, después de eso, eché a todo el mundo del entrenamiento, a todos: me quedé solo con el cuerpo técnico y con los jugadores, y no salió más nada”.

Pablo Guede destacó la entrega del delantero de Alianza Lima y reveló que no se perdió entrenamientos en la pretemporada.

La anécdota con Pavez

En la misma entrevista, y refiriéndose a un tema menos tenso, Guede reveló una anécdota que involucra a Esteban Pavez y que grafica la intensidad con la que vive el fútbol dentro del campo.

El técnico contó que, durante sus primeros trabajos juntos cuando coincidieron en Colo Colo, tuvo que “atarlo con una soga” porque corría por todos lados y terminaba desorganizando al equipo. “A Esteban lo tuve que atar. Corría para todos lados, recuperaba una pelota acá y aparecía allá. Le decía: ‘Quédate ahí, no te muevas’”, relató entre risas.

Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

Con esa historia, Guede destacó la entrega y el despliegue del mediocampista chileno, aunque remarcó que también fue necesario convencerlo de la importancia de respetar determinadas funciones tácticas para darle equilibrio al funcionamiento colectivo que hoy muestra.

Entre otras de sus declaraciones, Pablo Guede comentó que no tiene pensado hablar de refuerzos hasta que no culmine formalmente el Torneo Apertura y también comentó que está muy esperanzado de poder obtener el objetivo por el que aceptó el reto de Alianza Lima: ser campeón nacional.

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