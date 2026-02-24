Por Redacción EC

El Comercio pudo confirmar, que Alianza Lima presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por hechos ocurridos al finalizar el partido frente a Sporting Cristal. La institución blanquiazul busca que se evalúe el comportamiento de los tres involucrados tras el encuentro correspondiente al torneo local.

