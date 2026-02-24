El Comercio pudo confirmar, que Alianza Lima presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por hechos ocurridos al finalizar el partido frente a Sporting Cristal. La institución blanquiazul busca que se evalúe el comportamiento de los tres involucrados tras el encuentro correspondiente al torneo local.

Dentro del documento presentado, el club íntimo solicitó que “se investiguen los hechos de los tres involucrados al final del partido ante Sporting Cristal”, dejando constancia de su preocupación por lo sucedido una vez concluido el compromiso. La dirigencia considera que las acciones registradas deben ser analizadas por las autoridades competentes.

El reclamo forma parte del procedimiento disciplinario establecido por la Liga 1, que permite a los clubes presentar denuncias cuando consideran que hubo conductas inapropiadas o contrarias al reglamento.

Ahora, la Comisión Disciplinaria deberá revisar los informes arbitrales, las imágenes y cualquier otro elemento probatorio antes de emitir una resolución.

Se espera que en los próximos días el organismo correspondiente determine si corresponde abrir un proceso formal y aplicar eventuales sanciones.