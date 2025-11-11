Alianza Lima denunció a Universitario por presencia de hinchas en Campo Mar en la final de ida de la Liga Femenina

Alianza Lima presentó una denuncia a Universitario de Deportes ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la presencia de hinchas cremas en la final de ida de la Liga Femenina 2025 disputada en Campo Mar.

Según indicó el cuadro victoriano, ya se había pactado entre ambas partes que este clásico femenino se juegue sin público y que solo debían ingresar como máximo 30 personas a la sede de Lurín.

En el comunicado, señala: “Que, conforme a lo establecido en el artículo 106°, inciso 2, del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (en adelante, “el Reglamento”), presentamos ante vuestra Comisión, en tiempo y forma, el reclamo contra el club Universitario por la comisión de infracciones a los siguientes artículos: del Reglamento de la Liga Femenina, los artículos 90, 91 y 91.4; y del Reglamento Único de Justicia, los artículos 70, 71 y 73, suscitado en el encuentro correspondiente a la final de ida de la Liga Femenina, disputado entre los equipos Universitario de Deportes (L) y Alianza Lima (V), llevado a cabo en las instalaciones de entrenamiento del club Universitario de Deportes, denominado “Campo Mar U”, el cual debió realizarse a puertas cerradas".

Asimismo, también argumentaron que esto ya se había coordinado en una reunión previa con representantes de ambos clubes: “Los señores Martín Kohatsu, Fabricio Acerbi y Renato Flores, en representación del Club Universitario de Deportes, confirmaron que dicho encuentro se desarrollaría a puertas cerradas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento de la Liga Femenina 2025, que establece las directrices aplicables a los partidos que deben disputarse sin asistencias de público. Lo anterior, en función a que, por así convenir a sus intereses, el Club Universitario de Deportes decidió libremente que el partido se disputara en sus instalaciones, en el recinto denominado “Campo Mar U”.

Reclamo de Alianza Lima

