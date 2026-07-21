Con el Torneo Clausura en curso, Alianza Lima continúa de compras en el mercado de fichajes y le ha puesto la mira a quien podría ser el último refuerzo: Pedro Gallese. Desde Matute hay interés por cerrar la contratación del jugador; sin embargo, desde Deportivo Cali respondieron abiertamente a las intenciones del cuadro blanquiazul con un fuerte mensaje.

Felipe Restrepo, gerente general del cuadro ‘Azucarero’, dejó en claro cuál es la postura del club respecto al interés de Alianza Lima por Pedro Gallese. El directivo aseguró que no han tenido contacto directo con los íntimos y que existe un contrato de por medio con el arquero peruano.

“No tenemos conocimiento del interés formal de club alguno, para la desvinculación de Pedro Gallese. Tiene contrato con nosotros por año y medio. La voluntad del club es que se cumpla con dicho contrato a cabalidad”, contó en diálogo con TV Perú Deportes.

Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

Para Deportivo Cali, mantener a Gallese en el plantel es clave, pues se enfocan en conseguir la clasificación a un torneo internacional. Sin embargo, desde Alianza Lima esperan que el jugador pueda negociar su liberación del club como agente libre y así no tener barreras para regresar a Matute.

Como se sbae, Alianza Lima anunció recientemente la salida de Guillermo Viscarra, por lo que necesita sumar un arquero para completar su plantel. Gallese encaja en ese puesto y sería el último refuerzo para completar el plantel.

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