Deportivo Cali sobre interés de Alianza Lima en Pedro Gallese: “Tiene contrato con nosotros por año y medio”. (Foto: AFP)
Deportivo Cali sobre interés de Alianza Lima en Pedro Gallese: “Tiene contrato con nosotros por año y medio”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Con el Torneo Clausura en curso, Alianza Lima continúa de compras en el mercado de fichajes y le ha puesto la mira a quien podría ser el último refuerzo: Pedro Gallese. Desde Matute hay interés por cerrar la contratación del jugador; sin embargo, desde Deportivo Cali respondieron abiertamente a las intenciones del cuadro blanquiazul con un fuerte mensaje.

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