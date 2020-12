Alianza Lima será uno de los grandes animadores de la Liga 2 en su versión 2021, pero ya empezaron a surgir algunos reclamos de parte de los demás clubes que competirán con los victorianos, es el caso de Freddy Ames, presidente de Deportivo Coopsol, quien se mostró preocupado por un detalle que no ha sido especificado por la FPF.

El dirigente señaló que Alianza Lima maneja la posibilidad de firmar un contrato especial por los derechos de televisión, situación que iría en contra de la igualdad de competencia en el presupuesto de los clubes en la Liga 2.

“En la Segunda se quedó, que la FPF maneja los derechos de TV hasta el 2021. En el tema de la Liga 1, cada institución negocia sus contratos. En el caso de Alianza Lima, probablemente haya un contrato, que señala alguna cláusula, donde manifiesta que, a pesar de bajar a Segunda, las condiciones se mantienen”, explicó Ames para Radio Ovación.

Acto seguido, el titular de Coopsol lanzó una advertencia. “Si solo Alianza tiene ingresos por derechos de TV, los demás equipos de la Liga 2 no vamos a jugar. No tenemos ingresos de la televisión y no vamos a jugar, sería una competencia desleal. No podríamos competir si las condiciones económicas son similares a las que reciben hoy”, agregó.

El dirigente señaló que tiene el compromiso de otros clubes ante esta posición. “Ellos pueden traer a Messi o Neymar, pero adelanto que no vamos a jugar ese campeonato, si previamente no tenemos un acuerdo con la televisión. Esa es la postura del Coopsol y otros clubes más. No puede ser que una institución tenga un ingreso económico importante y los demás clubes no. Entonces, no se iniciará el campeonato hasta que se resuelva este tema”, finalizó.

