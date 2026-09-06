Por Marco Quilca León

Alfredo Arosemena llegó a Alianza Lima a fines de julio con una promesa: potenciar lo que funciona y corregir aquello que necesita cambios. Sin embargo, apenas un mes después de asumir la administración, el nuevo responsable del club ya tiene sobre la mesa un escenario mucho más complejo de lo que parecía. Un déficit de caja de 25 millones de soles, la obligación de ganar la Liga 1, el futuro de Paolo Guerrero y Pablo Guede y dos proyectos históricos que siguen esperando convertirse en realidad marcarán sus próximos doce meses.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.