Se terminó el Torneo Clausura y Alianza Lima lo pudo cerrar con una aplastante victoria por 5-0 sobre FC Cajamarca en Matute. Ese partido no solo sirvió para agarrar confianza en la recta final de la Liga 1, sino también para darle un respiro al equipo y encarar la final de los playoffs de la mejor manera.

Por ello, el comando técnico encabezado por Pablo Guede decidió darle dos días de descanso a sus jugadores (domingo y lunes). El grupo recién se incorporará a los entrenamientos este martes 24 de noviembre, ya enfocados en lo que será la definición por el título nacional.

En tienda blanquiazul consideran que un descanso breve después de un Clausura agobiante era necesario para cerrar el capítulo. Hoy, el foco está puesto en la final, sabiendo que primero jugarán de visita y luego cerrarán la llave de local.

Siempre dejando el 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏 💙 Estamos listos para afrontarlo todo. 🤜🏾🤛🏾 https://t.co/hyRnTtJWwt — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 22, 2026

Como se sabe, los íntimos esperan al ganador de la semifinal entre Universitario y Sport Huancayo, equipos que se enfrentarán este 29 de noviembre y 4 de diciembre en duelos de ida y vuelta. Para Guede es clave conocer al rival y preparar una estrategia acorde al desafío que tendrá enfrente.

Alianza Lima tiene la oportunidad de cortar una racha de tres años consecutivos sin poder lograr el título nacional. Los blanquiazules alzaron la copa por última vez en 2022, cuando vencieron a Melgar en la final de la Liga 1. ¿Volverán a celebrar este año?

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