Por Fernanda Huapaya

No me parece que haya sido el mejor partido que hemos jugado“, dijo Pablo Guede en conferencia de prensa tras la goleada de Alianza Lima por 8-0 sobre Cusco FC. El técnico argentino, sin bien felicitó a sus jugadores y reconocer que hicieron un gran partido, indicó que un resultado tan abultado suele ser un “accidente” y que deben ”mantener los pies sobre la tierra” de aquí en más en su camino por conquistar el Torneo Apertura. Sin embargo, la alegría de haber tenido una noche inolvidable era inevitable y se plasmaba en la cara de los futbolistas.

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