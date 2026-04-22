“No me parece que haya sido el mejor partido que hemos jugado“, dijo Pablo Guede en conferencia de prensa tras la goleada de Alianza Lima por 8-0 sobre Cusco FC. El técnico argentino, sin bien felicitó a sus jugadores y reconocer que hicieron un gran partido, indicó que un resultado tan abultado suele ser un “accidente” y que deben ”mantener los pies sobre la tierra” de aquí en más en su camino por conquistar el Torneo Apertura. Sin embargo, la alegría de haber tenido una noche inolvidable era inevitable y se plasmaba en la cara de los futbolistas.

Alianza Lima logró un histórico resultado de 8-0 sobre Cusco FC. (Giancarlo Ávila).

Goleada y punto

Una vez que culminó el compromiso, el vestuario de Alianza Lima fue una fiesta. Los más felices, sin duda, fueron aquellos que se encargaron de anotar: Eryc Castillo, Fernando Gaibor, Paolo Guerrero, Alan Cantero y Jairo Vélez.

Como se recuerda, Alianza Lima no jugaba en el estadio Alejandro Villanueva desde el pasado 21 de marzo cuando ganó por 2-0 a Juan Pablo II y, si bien obtuvo la victoria, la gente no se fue del todo convencida con el rendimiento del equipo. Luego llegó la derrota del clásico y la victoria ante ADT en Tarma por la mínima diferencia.

Alianza Lima vs. Cusco FC. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

“Se va el Alianza Lima para campeón”, se coreó al término del partido y esta emoción se le quedó sobre todo a los recién llegados, quienes desde que visten de blanquiazul no habían vivido un contexto tan optimista: Mateo Antoni, Esteban Pavez, Luis Ramos, entre otros.

Sin embargo, el encargado de calmar los ánimos o poner los paños fríos una vez que culminó el partido fue Pablo Guede. El mensaje del entrenador fue de que el camino todavía el largo y que todavía no se ha ganado nada, más allá de la goleada abultada ante el rival. Se limitó a felicitarlos e indicarles que deben seguir por el mismo camino, pero desde la humildad, una palabra que suele repetir en sus charlas.

Siguiente paso

En tanto a los entrenamientos, se conoce que el equipo continuará entrenando con miras a lo que será el encuentro de este domingo por la tarde ante Atlético Grau en el estadio Mansiche de Trujillo. Asimismo, cabe resaltar que Pablo Guede no cuenta con ninguna baja para dicho encuentro.

Desde El Comercio pudimos conocer que el plantel continuará con sus trabajos en EGB de Lurín hasta el día sábado por la mañana, ya que entrenarán en Matute previo a salir al aeropuerto por la tarde para llegar a concentrar y disputar el compromiso el domingo por la tarde.

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