Alianza Lima confirmó oficialmente la salida de su delantero ídolo, Hernán Barcos, tras cinco temporadas con el club blanquiazul. A través de un video emotivo publicado en sus redes sociales, la institución agradeció al atacante argentino por su aporte al equipo desde su llegada en 2021 y destacó que su nombre “quedó escrito en blanco y azul” tras su etapa en La Victoria.

Durante su paso por Alianza Lima, Barcos se consolidó como uno de los referentes del plantel y como figura para la hinchada, siendo clave en momentos importantes del club, incluidos títulos y competencias internacionales. Su salida ocurre en medio de un proceso de reestructuración del equipo para la temporada 2026, tras una campaña en la que el club no logró los objetivos principales.

La decisión de no renovar el vínculo con Barcos también ha generado reacciones en el ambiente deportivo local. Algunos analistas y aficionados han cuestionado que un goleador experimentado con impacto en el vestuario quede fuera del proyecto del próximo año, sobre todo cuando había mostrado rendimientos destacables en partidos clave.

¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 '𝑷𝒊𝒓𝒂𝒕𝒂'! 👏🏾💙



Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. 👏🏾🙏🏾



Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul. ⚪️🏴‍☠️🔵 pic.twitter.com/WgzN7J7GW5 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 11, 2025

Mientras tanto, el futuro del ‘Pirata’ sigue generando expectativa en el mercado local, con rumores de interés de clubes como Sport Boys y equipos recién ascendidos a la Liga1, aunque nada estaría definido por completo todavía. La salida de Barcos marca el cierre de un ciclo importante para Alianza Lima y sus fanáticos, que recordarán su paso con cariño y reconocimiento por su legado en el club.