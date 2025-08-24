Redacción EC
y se repartieron los puntos en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un clásico con poco juego y mucha fricción por ambas escuadras. Los compadres no lograron sacar ventaja en el marcador, sin embargo, hubieron varios cruces de palabras entre futbolistas.

Hernán Barcos y Alex Valera tuvieron una fuerte discusión en pleno clásico. Según se pudo ver en las imágenes de televisión, el delantero argentino le gritó muerto al delantero de la U, que previamente, según Barcos, le había faltado el respeto.

Luego del partido, en la zona mixta, Barcos explicó qué sucedió con Alex Valera y por que tuvo esa reacción con él. "Estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto (Valera) y por eso reaccioné“, comenzó su relato Barcos.

“Tendría que saber respetar, es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país me viene a decir algo a mí. Creo que defiendo más al país que él”, aseveró el ‘Pirata’.

