Universitario de Deportes y Alianza Lima se repartieron los puntos en el estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un clásico con poco juego y mucha fricción por ambas escuadras. Los compadres no lograron sacar ventaja en el marcador, sin embargo, hubieron varios cruces de palabras entre futbolistas.
MIRA: Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol
Hernán Barcos y Alex Valera tuvieron una fuerte discusión en pleno clásico. Según se pudo ver en las imágenes de televisión, el delantero argentino le gritó muerto al delantero de la U, que previamente, según Barcos, le había faltado el respeto.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Luego del partido, en la zona mixta, Barcos explicó qué sucedió con Alex Valera y por que tuvo esa reacción con él. "Estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto (Valera) y por eso reaccioné“, comenzó su relato Barcos.
“Tendría que saber respetar, es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país me viene a decir algo a mí. Creo que defiendo más al país que él”, aseveró el ‘Pirata’.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima, así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega: así informa la prensa brasileña sobre su inminente fichaje por Gremio de Porto Alegre
- Yoshimar Yotún: la emotiva arenga del capitán de Sporting Cristal previo al triunfo en Juliaca | VIDEO
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso