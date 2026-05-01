En el marco del Día del Trabajador, una imagen de Alejandro Villanueva volvió a tomar fuerza en redes sociales. En ella, el ídolo de Alianza Lima aparece manejando un camión de albañilería, recordando una etapa poco conocida de su vida. La fotografía conecta con una época en la que el fútbol no aseguraba ingresos y había que trabajar en otro rubro.

Lejos de los aplausos y la gloria, Villanueva también tuvo que esforzarse en labores exigentes para salir adelante. La escena lo muestra en plena faena, con herramientas para hacer su trabajo como albañil, reflejando una realidad común en aquellos años. El talento en la cancha convivía con el sacrificio fuera de ella para solventarse económicamente.

Convertido en leyenda de Alianza Lima, la historia de ‘Manguera’ trasciende los goles y títulos. Antes de brillar en el fútbol peruano, construyó su camino con trabajo duro, algo que hoy genera admiración entre hinchas y nuevas generaciones. Su vida es también un ejemplo de perseverancia para los más jóvenes.

La imagen, rescatada en una fecha tan simbólica como este 1 de Mayo, invita a mirar al futbolista desde otra perspectiva. Más allá del mito deportivo, Villanueva fue un trabajador como tantos otros. Su legado no solo está en el campo, sino en el esfuerzo silencioso que lo llevó a convertirse en un referente.

El "7" era chamba.

Un buen 1° de mayo a todos los chambeadores del Perú. pic.twitter.com/PIiX1WQJR2 — Danny RG (@DanijesusRG) May 1, 2026

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