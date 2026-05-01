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Día del Trabajador: La nostálgica foto de ‘Manguera’ Villanueva que recuerda su oficio fuera de las canchas. (Archivo GEC)
Día del Trabajador: La nostálgica foto de ‘Manguera’ Villanueva que recuerda su oficio fuera de las canchas. (Archivo GEC)
Por Redacción EC

En el marco del Día del Trabajador, una imagen de Alejandro Villanueva volvió a tomar fuerza en redes sociales. En ella, el ídolo de Alianza Lima aparece manejando un camión de albañilería, recordando una etapa poco conocida de su vida. La fotografía conecta con una época en la que el fútbol no aseguraba ingresos y había que trabajar en otro rubro.

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