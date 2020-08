Después de 152 días sin fútbol, de preparativos y elaboración de protocolos, el regreso de la Liga 1 fue el menos pensado. Por culpa de un grupo de supuestos hinchas, el balón volvió a rodar por solo unas horas. Los incidentes llevaron los colores de Universitario, aunque pudo pasarle a cualquiera. “Quizás porque el fútbol volvió tras cinco meses la gente reaccionó de esa manera”, nos comenta Diego Gonzáles-Posada, presidente del Fondo Blanquiazul.

El titular del principal acreedor de Alianza Lima tiene claro que la principal vía para que actos como los que se dieron el pasado viernes, que solo golpean más la realidad que vivimos, es concientizar a los hinchas, además de tomar medidas preventivas. Asimismo, espera que la coyuntura no afecte las obligaciones económicas del club; y propone concentraciones más largas para reducir los márgenes de contagios en los planteles.

-Con la nueva paralización del torneo, ¿cuál es la posición de Alianza Lima?

El torneo se tiene que jugar. No por un caso aislado se puede paralizar toda la industria del fútbol. Hay que tomar medidas y hacer ajustes, pero el torneo tiene que continuar. Los equipos tienen la responsabilidad de concientizar a su hinchada para que se quede en casa. Además, hemos sugerido que antes de los partidos los estadios y zonas aledañas sean declarados zonas restringidas, donde no pueden circular vehículos ni peatones, y que la Policía esté a cargo de su cumplimiento.

-Pensando en lo que pasó con los hinchas de Universitario, ¿cuáles serán las medidas que tomará Alianza para lo que no le suceda algo similar?

Ya hemos iniciado una campaña en redes sociales para concientizar a los hinchas. Estamos dialogando con la barra para que no nos ocurra algo similar. Creo que la barra de Alianza está concientizada. Luego, tomaremos las medidas necesarias para el día del partido y coordinaremos con el Ministerio del Interior, así como con la Liga 1, para que no ocurran situaciones similares a la del último viernes.

El técnico de Alianza Lima hizo un pedido especial a sus hinchas

-¿Le han hecho llegar algún plan o sugerencia a la federación sobre los horarios en que se deberían jugar los partidos por el tema de seguridad?

Los horarios de los partidos lo maneja la Federación Peruana de Fútbol con el consorcio de televisión. Quizás porque el fútbol volvió tras cinco meses la gente reaccionó de esa manera, pero esto no debe volver a suceder. Todos los equipos deben hacer campañas para que sus hinchas tomen conciencia y el fútbol se desarrolle de manera ordenada.

-¿Cuándo esperan que se reinicie el campeonato?

Esperamos que, a más tardar, se reanude el torneo este fin de semana.

-¿Estuvieron de acuerdo desde el principio con los tiempos que manejó la FPF para el regreso de la Liga 1?

Estuvimos de acuerdo con los tiempos y estábamos ansiosos por jugar. Cumplimos con todos los protocolos, hicimos todas las pruebas que exigió la Federación y nuestros jugadores respetaron todas las indicaciones desde el primer momento.

-¿Qué otro esfuerzo hizo Alianza Lima?

Aparte de lo que pide la FPF, el club hace pruebas moleculares cada cierto tiempo a sus jugadores, familiares, auxiliares, comando técnico y personal administrativo. Lamentablemente, esto no es un indicador para que nadie se infecte, pero ayuda a evitar un mayor contagio si es que se da algún caso positivo.

-¿En algún momento sintieron presión por parte de la FPF o el consorcio de televisión para la vuelta del fútbol?

En ningún momento. Todos estábamos encaminados hacia una misma dirección. El fútbol tiene que regresar con responsabilidad y orden. Si bien se presentó un problema, esperemos tener noticias positivas en los próximos días.

El mensaje de concientización de los futbolistas de la Liga 1 hacia las hinchas. (Vídeo: SAFAP Perú)

-Sobre las pruebas de COVID-19, ¿quién está asumiendo los gastos, ustedes o la FPF?

Si bien la Federación asume el costo de las pruebas, nosotros hemos realizado pruebas por nuestro lado para asegurar que todo marche de la mejor manera posible.

-¿Cómo hará el club para que el plantel cumpla con las concentraciones y aislamiento después de cada partido?

Los jugadores están cumpliendo con todo lo que se les ha indicado. Estamos evaluando hacer concentraciones más largas para evitar contagios. En los próximos días se definirá cómo se manejará este tema de acuerdo al protocolo.

¿Habrá sanciones si algún futbolista incumple el protocolo?

Si un jugador incumple las normas habrá una sanción. No vamos a dar lugar a ningún tipo de indisciplina, porque eso puede poner en riesgo la salud de los futbolistas y la viabilidad de la Liga 1.

Fútbol Peruano: Clubes de la Liga 1 buscan concientizar a sus hinchas | VIDEO

-Con las obligaciones económicas que tiene Alianza, ¿hasta cuándo puede aguantar el club sin fútbol?

La industria del fútbol ya ha aguantado bastante y no puede hacerlo más. Necesitamos jugar, insistir en que todos los equipos sean responsables y que concienticen a sus hinchas. Le pedimos a la hinchada de Alianza que no vaya a las afueras del estadio ni a los entrenamientos ni tampoco a la concentración. Ello podría perjudicar no solo a nuestro equipo sino también a ellos mismos y a sus familias.

-¿Habrá problemas para pagar las cuotas de la deuda concursal que están programadas para este año?

Hay una reunión convocada con la junta de acreedores en la que evaluaremos con el flujo de caja si hay necesidad de reprogramar. Estoy seguro de que saldremos de la junta de acreedores con un consenso y buscando ante todo la viabilidad de Alianza Lima.

-¿Volverán las reducciones de sueldo a los jugadores?

Ya culminaron las reducciones en julio. Esperemos que el fútbol continúe para no volver a tomar medidas de este tipo.

-¿Por qué pedir los puntos ante Binacional y no jugar el partido?

Los puntos se los merece Alianza porque cumplió todo el protocolo y ellos no. Por ese motivo fue suspendido el partido.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Ricardo Gareca y sus ganas de salvar la Liga 1