El aniversario 119 de Alianza Lima debe ser uno de los que más hace soñar a los hinchas blanquiazules. Mientras que en la vereda contraria los problemas se acumulan como libros en una biblioteca, en La Victoria se convive con la ilusión de un club libre de deudas, candidato habitual al título y protagonista a nivel internacional con el balón, apoyado en las finanzas. Una situación inédita que comienza a tomar forma gracias al Fondo Blanquiazul, presidido por Diego Gonzáles-Posada.

Esta agrupación de socios e hinchas de Alianza Lima, que el pasado 5 de junio del 2019 asumió la deuda concursal del club perteneciente a las acreencias con la Sunat, Municipalidad de La Victoria y ONP, tiene un plan ambicioso que empezó a visualizarse con la llegada de varios fichajes para esta temporada. Pero, el plan va más allá del tema futbolístico. Tal como lo explica Gonzáles-Posada, con camiseta en mano, es convertir a Alianza en una empresa moderna, transparente, ganadora; capaz de competir a todo nivel con los mejores de Sudamérica. Un sueño que en el convencimiento del titular del Fondo Blanquiazul no parece ser tan descabellado.

¿Quiénes conforman este grupo que da los lineamientos a la actual administración íntima liderada por Kattia Bohórquez? Lo inversionistas son: Diego Gonzáles-Posada, Fernando Farah, Antonio Armejo, Salomón Lerner y César Torres. Mientras que el directorio lo conforman las mismas personas más Remigio Morales Bermúdez y Jorge Lazo.

En una semana tan importante para la familia aliancista, Diego Gonzáles-Posada conversó en exclusiva con El Comercio de todos los temas.

Diego Gonzáles-Posada es presidente ejecutivo de Energigas. (Foto: José Rojas / GEC)

-¿Cómo encontraron el club?

Nosotros debemos agradecer a Christian Bustos, quien puso los cimientos y comenzó a ordenar el club. A Renzo Ratto, que continuó con un trabajo bueno y ordenado en la parte financiera. Pero nosotros, que damos los lineamientos pero no ejecutamos, con la nueva gestión, que está a cargo de Kattia Bohórquez, creemos que Alianza debe pasar a otro nivel. Según la Conmebol, Alianza Lima es el sexto equipo con más hinchaje (12 860 000 millones) y eso debemos retribuirlo futbolísticamente a nivel sudamericano. El gran objetivo del Fondo es ser claro dominador del fútbol nacional y comenzar a competir internacionalmente. Y, obviamente, más adelante, poder pelear la Libertadores o Sudamericana. Pero es un proceso.

-¿Cuáles son sus lineamientos?

Invertir mucho en menores, que ahí está el futuro de Alianza Lima, en las canteras. En la parte formativa del jugador. Y que la transferencia de futbolistas sea el primer ingreso por encima de la televisión. Ser una institución completamente transparente para todos sus socios e hinchas, que ellos puedan ver las cuentas claras.

-¿Es rentable invertir en el fútbol peruano?

Creo es un momento para apostar por el fútbol peruano, que está en crecimiento, así como el fútbol a nivel mundial. Ahora puedes exportar jugadores a México, de ahí a Estados Unidos. Antes no existían esos mercados. Cada día valen más los jugadores, valen más los pases. La globalización puede hacer que tus jugadores los pueda ver el Real Madrid. Antes era muy difícil.

-¿Cuál es el panorama actual de la deuda de Alianza?

Según Indecopi, que no está actualizado, la deuda ahorita está en 52 millones de soles. En un plan de doce años seguir pagando.

-¿En sus cálculos está cumplir esos doce años o pagarlo antes?

No podemos adelantarnos. Tenemos que ver los resultados e ingresos. Por el momento estamos viendo cómo nos va y lo que queremos es cumplir ese cronograma al pie de la letra. Si en algún momento vemos la necesidad de acortarlo o alargarlo, se evaluará y llevará a la junta de acreedores para que ellos lo aprueben.

-Con Sunat había una garantía de transparencia financiera. ¿Cómo garantizar al hincha que esto va a seguir siendo así?

Lo más importante para el Fondo es la transparencia. Ya se conversó con la administración para que a partir de este año, todos los balances de Alianza Lima sean publicados. Es más, el balance del 2019 cuando sea auditado, va a ser pedido a la junta de acreedores para que se publique.

-¿Tienen pensado cambiar el plan de reestructuración?

Mientras todo marche bien, se va a respetar. Se puede modificar si hubiera una necesidad. Pero eso no lo decidimos nosotros sino todos los acreedores.

-¿Cómo piensan recuperar el dinero invertido?

El dinero invertido se recupera dentro del plan de reestructuración. Hay un interés que se paga más el capital todos los años.

-¿Hay cabida para la palabra liquidación en Alianza Lima?

No hay liquidación porque se está pagando todo al día. El Fondo Blanquiazul garantiza que no habrá ningún tipo de liquidación y que va a estar bien administrado el club.

-¿Pensar en convertir a Alianza en sociedad anónima es descabellado?

Lo que quieran los socios, lo que sea mejor para Alianza, se conversará en su momento. Se evaluará de acuerdo a como esté el fútbol peruano.

-¿Cómo se maneja el tema del presupuesto con el aporte del Fondo Blanquiazul?

El Fondo Blanquiazul lo que ha hecho fue asumir la deuda de la Sunat y comprar otras acreencias. Alianza tiene su propio presupuesto y se está cumpliendo todo de acuerdo a eso. El incremento en la planilla del primer equipo está siendo retribuido en la parte de la gente que va al estadio, del merchandising y del marketing. Para que no haya ningún problema y se mantengan las finanzas ordenadas. Se está pagando las acreencias en sus fechas exactas.

-Cuando se ficha a tres años para luego vender a esos jugadores, ¿cómo es el tema de los porcentajes? ¿Todo es para Alianza o hay un porcentaje para el Fondo Blanquiazul?

No hay ningún porcentaje para el Fondo Blanquiazul. Todos los fichajes son para Alianza.

-Se insistió mucho por el fichaje de Christofer Gonzales y se habló de un monto de millón de dólares, algo inédito entre clubes peruanos. ¿Cuánto puede pagar hoy Alianza por un jugador?

Depende de cuánto te vaya a retribuir. Nosotros hemos entrado a Alianza Lima para no ser pagadores de deuda sino para generar valor al club. Te hablo como Fondo Blanquiazul no como Alianza. Si hay un jugador que te va a costar ‘x’ y te va a dar el triple… ¿por qué no?

-Entonces, ¿sí hubieran podido hacer el pase?

No sé si Christofer Gonzales para Alianza vale lo que tú me estás diciendo. Si hay un jugador que nosotros vemos que puede retribuir, está dentro del presupuesto, se puede invertir, hay un plan de marketing, se vende merchandising y va la gente al estadio a verlo, se puede evaluar. Algo así como lo de Olimpia con Adebayor.

EL EQUIPO VERSIÓN 2020, BENGOECHEA Y LA LIBERTADORES

-¿El costo del plantel ha aumentado?

La nómina ha subido en 12% pero hemos hecho mejores fichajes. Y lo importante es que ahora los contratos que hacemos son a tres años, compramos pases, teniendo un valor de plantel.

-¿Les gusta el estilo de Bengoechea?

El ADN de Alianza es diferente y para darle el ADN se necesita los jugadores. Nosotros en parte deportiva no nos metemos. Lo maneja Víctor Hugo Marulanda y el profesor Bengoechea, quien es el encargado del equipo. Tenemos plena confianza en ellos y sabrán cómo desarrollar el fútbol de Alianza.

-¿Qué se espera para este año con el equipo que se formó?

Este equipo me hace soñar. Este año esperamos que Alianza sea campeón y pasar a la segunda fase de la Libertadores, que es la gran deuda que tiene el club con la hinchada. Comenzar a demostrar que Alianza Lima, que es el sexto equipo con más hinchas a nivel de Sudamérica, también lo sea futbolísticamente. Que comience a crecer y ser dominador a nivel sudamericano.

-¿Cómo se compite a nivel internacional? ¿A punta de fichajes?

Nosotros en este momento no podemos competir contra Flamengo, River Plate, Boca Juniors, Corinthians… porque son otros presupuestos. Por eso se ha traído a Daniel Ahmed y se ha hecho el Plan Blanquiazul 2026. La idea es generar nuestra propia cantera de jugadores, con psicólogos y coaches para desarrollarlos, que puedan subir al primer equipo y ser vendidos a partir de los 21 años. No muy jóvenes para que estén en el equipo, jueguen la Libertadores y de ahí se vendan a otro precio. Otro de los objetivos es que el primer ingreso de Alianza no sea la televisión sino la transferencia de futbolistas. Esa es la manera en la que vamos a poder competir internacionalmente con esos equipos que tienen, por el momento, mucho más presupuesto. Pero definitivamente, Alianza Lima cada día tiene mayor presupuesto y vamos a seguir creciendo.

-¿Qué más incluye el Plan Blanquiazul 2026?

Dentro del Plan Blanquiazul 2026 se incluye ‘Alianza con la Educación’. Estamos haciendo un convenio con la Universidad San Martín, que será firmado la próxima semana. Van a becar a los jugadores. No solo vamos a formar futbolistas sino que van a ser profesionales.

-¿Se tiene pensado ampliar el estadio?

Siempre se piensa ampliar el estadio, es el sueño de todo aliancista. Se va a presentar en la próxima junta de acreedores un plan para ampliar Matute. Si amerita económicamente y es viable, se hará. Vendiendo palcos, etc.

-¿Es un plan de aquí a cuánto tiempo?

Primero queremos tener un estadio lleno en más ocasiones. Hay una ley que sacó el Congreso, la 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. De acuerdo a su artículo 15, estipula que en los escenarios deportivos no se permite el ingreso de un número superior al 90% del aforo. Lo que estamos haciendo nosotros, y hemos dado la directriz a Alianza Lima, es un estudio para modificar ese decreto en los estadios. La ley no tiene congruencia. Ese 10% no tiene por qué dejarlo vacío porque los estadios son aprobados por Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil). Queremos que se deje llenar completamente el estadio. Se calcula que el año pasado esto le ha afectado económicamente a Alianza por más de dos millones y medio de soles.

-Mientras se cambia esa ley, ¿tienen alguna estrategia para que siempre se juegue a estadio lleno?

Alianza va a usar la tecnología. Hemos hecho una encuesta, con más de 30 peguntas, que en los primeros días fue respondida por más de 35 mil personas. Ahí se pregunta: ¿cuál es tu experiencia? ¿Por qué vas o no al estadio? Con esa información, vamos a contratar una empresa de inteligencia artificial. ¿Qué hacen ellos? De acuerdo a los eventos que hay te dicen: cómo deberías llenar el estadio, cómo deberías vender las entradas de acuerdo al horario, cuál es tu público objetivo que sí va a ir. Entonces, se evalúan los precios de las entradas para tener mayores ingresos. Y, junto a la empresa Marketing Digital, la idea es tener el estadio lleno al setenta por ciento todos los partidos.

-¿Qué se tiene pensado hacer con los alrededores del estadio?

Hemos mejorado mucho la seguridad fuera del estadio. Estamos poniendo cámaras con reconocimiento facial y el siguiente paso va a ser que la gente entre al estadio con huella digital.

-¿Hay algún plan para repatriar a Guerrero y Farfán?

Nosotros queremos que Paolo y Jefferson vuelvan al club. Las puertas están abiertas, es cuestión de conversar. Paolo ha renovado hasta el 2021 con el Inter pero eso es el próximo año, o sea…

LOS SOCIOS Y OTROS PROYECTOS

-¿Cómo hacer para captar más socios?

La planilla de socios está cerrada ahorita. Pero estamos evaluando sacar carnets de hinchas y queremos con eso armar Alianza TV, un canal televisión que tenga acceso al carnet del hincha, que les dé beneficios. Tendrán acceso a momentos que no se ven en televisión. Con ello tener mayor recaudación para el club y, al mismo tiempo, que ellos sientan que le están retribuyendo a Alianza.

-¿Qué más se les puede dar a los socios?

Dentro del plan de infraestructura, tenemos pensado hacer el Museo Alianza Lima en Matute, que va a ser hecho por sponsors. Va a ser un punto turístico. Vas a hacer un recorrido por el estadio, vas a ir al museo y saliendo va a haber un centro gastronómico. El museo será una experiencia para los turistas y peruanos. Cuando Alianza no juegue en Matute, se puede poner pantallas gigantes, como un fan fest, y la gente puede ver el partido.

-¿Qué otros proyectos tienen?

Estamos planteando que en Santa María se haga el centro de alto rendimiento. Ahí estamos comenzando a trabajar siete canchas de fútbol, dos canchas de vóley y cuarenta cuartos. Va a estar acompañado de un colegio para que cuando traigamos chicos de provincia puedan estudiar ahí. Van a trabajar el equipo principal, reserva y menores.